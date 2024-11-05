https://ria.ru/20241105/trevoga-1982032292.html
Воздушная тревога в Севастополе продолжалась семь минут
Воздушная тревога в Севастополе продолжалась семь минут - РИА Новости, 05.11.2024
Воздушная тревога в Севастополе продолжалась семь минут
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась семь минут. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:39
2024-11-05T20:39
2024-11-05T20:39
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась семь минут. Воздушная тревога была объявлена во вторник в 20.18 мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины
Воздушная тревога в Севастополе продолжалась семь минут
Развожаев: воздушную тревогу в Севастополе отменили через 7 мин после объявления