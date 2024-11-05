https://ria.ru/20241105/trevoga-1982032292.html

Воздушная тревога в Севастополе продолжалась семь минут

Воздушная тревога в Севастополе продолжалась семь минут - РИА Новости, 05.11.2024

Воздушная тревога в Севастополе продолжалась семь минут

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась семь минут. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:39

2024-11-05T20:39

2024-11-05T20:39

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась семь минут. Воздушная тревога была объявлена во вторник в 20.18 мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины