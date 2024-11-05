https://ria.ru/20241105/trevoga-1981957247.html
В трех областях на Украине объявили воздушную тревогу
В трех областях на Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.11.2024
В трех областях на Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:34
2024-11-05T15:34
2024-11-05T15:34
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в указанных областях прозвучал в 15.15 мск. Ранее во вторник тревога уже звучала в упомянутых регионах, затем ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981926958.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В трех областях на Украине объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу