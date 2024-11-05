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Трамп гарантированно победит, заявил Дотком - РИА Новости, 05.11.2024
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23:58 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/tramp-1982053300.html
Трамп гарантированно победит, заявил Дотком
Трамп гарантированно победит, заявил Дотком - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп гарантированно победит, заявил Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:58
2024-11-05T23:58
в мире
сша
аризона
висконсин
дональд трамп
камала харрис
megaupload
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп гарантированно выиграет выборы, они станут мастер-классом по карме. "Трамп сегодня гарантированно победит... Эти выборы станут мастер-классом по карме", - написал Дотком в социальной сети X. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, megaupload, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Megaupload, Выборы президента США — 2024
Трамп гарантированно победит, заявил Дотком

Дотком: Трамп гарантированно выиграет выборы, они станут мастер-классом по карме

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп гарантированно выиграет выборы, они станут мастер-классом по карме.
«
"Трамп сегодня гарантированно победит... Эти выборы станут мастер-классом по карме", - написал Дотком в социальной сети X.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
В миреСШААризонаВисконсинДональд ТрампКамала ХаррисMegauploadВыборы президента США — 2024
 
 
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