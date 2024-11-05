https://ria.ru/20241105/tramp-1982053300.html

Трамп гарантированно победит, заявил Дотком

Трамп гарантированно победит, заявил Дотком - РИА Новости, 05.11.2024

Трамп гарантированно победит, заявил Дотком

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:58

2024-11-05T23:58

2024-11-05T23:58

в мире

сша

аризона

висконсин

дональд трамп

камала харрис

megaupload

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп гарантированно выиграет выборы, они станут мастер-классом по карме. "Трамп сегодня гарантированно победит... Эти выборы станут мастер-классом по карме", - написал Дотком в социальной сети X. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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аризона

висконсин

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Наталья Макарова

в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, megaupload, выборы президента сша — 2024