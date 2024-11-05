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В США задержали мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников Трампа
В США задержали мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников Трампа - РИА Новости, 05.11.2024
В США задержали мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало в штате Мичиган мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:30
2024-11-05T22:30
2024-11-05T22:30
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало в штате Мичиган мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах, суд предъявил ему обвинение, говорится в заявлении министерства юстиции США. "Мужчине из города Анн-Арбор, штат Мичиган, сегодня было предъявлено обвинение по федеральному уголовному делу о послании с угрозами", - ссылается минюст США на заявление прокурора Доун Айсон. По данным министерства, 25-летний обвиняемый Айзек Сиссел отправил в Национальный центр предотвращения угроз ФБР в штате Западная Вирджиния анонимное письмо, в котором заявлял о наличии у него краденого огнестрельного оружия и угрожал расстрелом "консервативным христианам" и другим традиционным сторонникам Республиканской партии. В заявлении отмечается, что Сиссел предстанет перед судом уже 5 ноября. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, мичиган, аризона, дональд трамп, камала харрис, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мичиган, Аризона, Дональд Трамп, Камала Харрис, ФБР, Выборы президента США — 2024
В США задержали мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников Трампа
ФБР задержало мужчину, угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа