https://ria.ru/20241105/tramp-1982027266.html
Трамп заявил, что признает поражение, если сочтет, что проиграл честно
Трамп заявил, что признает поражение, если сочтет, что проиграл честно - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп заявил, что признает поражение, если сочтет, что проиграл честно
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл честно. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:11
2024-11-05T20:11
2024-11-05T21:41
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл честно. "Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока всё честно", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы. Он подчеркнул, что процесс выборов в США слишком сложен, проводить выборы следует с использованием бумажных бюллетеней. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Проигрыш на прошлых выборах Трамп так и не признал.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что признает поражение, если сочтет, что проиграл честно
Трамп пообещал признать поражение на выборах, если сочтет, что проиграл честно