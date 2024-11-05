https://ria.ru/20241105/tramp-1982027266.html

Трамп заявил, что признает поражение, если сочтет, что проиграл честно

Трамп заявил, что признает поражение, если сочтет, что проиграл честно - РИА Новости, 05.11.2024

Трамп заявил, что признает поражение, если сочтет, что проиграл честно

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл честно. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:11

2024-11-05T20:11

2024-11-05T21:41

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл честно. "Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока всё честно", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы. Он подчеркнул, что процесс выборов в США слишком сложен, проводить выборы следует с использованием бумажных бюллетеней. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Проигрыш на прошлых выборах Трамп так и не признал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024