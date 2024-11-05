https://ria.ru/20241105/tramp-1982026559.html

Трамп проголосовал на выборах президента США во Флориде

Трамп проголосовал на выборах президента США во Флориде - РИА Новости, 05.11.2024

Трамп проголосовал на выборах президента США во Флориде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп проголосовал на выборах в округе Палм-Бич в штате Флорида, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:06

2024-11-05T20:06

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп проголосовал на выборах в округе Палм-Бич в штате Флорида, сообщает телеканал CNN."Дональд Трамп проголосовал на выборах во Флориде. Экс-президент прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе с супругой Меланией Трамп", — указано в материале.Напарник республиканца, кандидат в вице-президенты, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс перед этим принял участие в выборах в городе Цинциннати в своем штате. Кандидат в президенты США от демократов вице-президент Камала Харрис сообщала, что проголосовала по почте.Трамп заявил журналистам на избирательном участке, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл честно."Пока все честно", — добавил он.Политик также выразил уверенность, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после президентских выборов. "Я чувствую себя очень уверенно. <...> Слышал, что у нас везде все хорошо. <...> Выглядит так, что у нас значительный отрыв", — сказал он, добавив, что нынешняя президентская кампания была лучшей для его команды.Кроме того, политик выразил мнение, что процесс выборов в США слишком сложен и проводить их следует с использованием бумажных бюллетеней.Президентская гонка в этом году развернулась между бывшим президентом Дональдом Трампом, выдвинутым Республиканской партией, и вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию. На пост вице-президента от демократов претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц, а в паре с Трампом на выборы идет сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в конгресс, по итогам которых заместят все 435 мест в палате представителей и треть кресел в сенате. Результаты голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.Сегодня открылись участки и стартовала активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.

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Трамп с супругой на выборах в штате Флорида Трамп заявил, что процесс выборов президента в США слишком сложен и требует от участников нанимать в команды "тысячи" адвокатов. Но обещал принять поражение, если сочтет, что проиграл честно. 2024-11-05T20:06 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, меланья трамп