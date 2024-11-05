https://ria.ru/20241105/tramp-1982024444.html

Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах начнет Третью мировую

Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах начнет Третью мировую - РИА Новости, 05.11.2024

Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах начнет Третью мировую

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент страны Камала Харрис в случае своей победы на выборах начнёт третью мировую войну, её... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:56

2024-11-05T19:56

2024-11-05T20:31

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент страны Камала Харрис в случае своей победы на выборах начнёт третью мировую войну, её администрация вторгнется на Ближний Восток и убьёт "миллионы" мусульман.Ранее Трамп пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке"."Мы создаём самую большую и широкую коалицию в американской политической истории. Это включает рекордное количество арабских и мусульманских избирателей в Мичигане, которые хотят мира. Они знают, что Камала и её разжигающий войну кабинет вторгнутся на Ближний Восток, убьют миллионы мусульман и начнут Третью мировую войну", - написал Трамп в своём аккаунте в социальной сети Х.Трамп ранее также заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах Харрис США грозит военный конфликт с Россией. Соратник Трампа и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс заявлял, что план экс-президента по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киеву не будет дано членство в НАТО.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, ближний восток, украина, дональд трамп, камала харрис, нато