Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах начнет Третью мировую
Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах убьёт "миллионы" мусульман
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент страны Камала Харрис в случае своей победы на выборах начнёт третью мировую войну, её администрация вторгнется на Ближний Восток и убьёт "миллионы" мусульман.
Ранее Трамп пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке".
"Мы создаём самую большую и широкую коалицию в американской политической истории. Это включает рекордное количество арабских и мусульманских избирателей в Мичигане, которые хотят мира. Они знают, что Камала и её разжигающий войну кабинет вторгнутся на Ближний Восток, убьют миллионы мусульман и начнут Третью мировую войну", - написал Трамп в своём аккаунте в социальной сети Х.
Трамп ранее также заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах Харрис США грозит военный конфликт с Россией. Соратник Трампа и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс заявлял, что план экс-президента по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киеву не будет дано членство в НАТО.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.