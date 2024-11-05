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Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах начнет Третью мировую - РИА Новости, 05.11.2024
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19:56 05.11.2024 (обновлено: 20:31 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/tramp-1982024444.html
Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах начнет Третью мировую
Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах начнет Третью мировую - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах начнет Третью мировую
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент страны Камала Харрис в случае своей победы на выборах начнёт третью мировую войну, её... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:56
2024-11-05T20:31
выборы президента сша — 2024
в мире
сша
ближний восток
украина
дональд трамп
камала харрис
нато
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент страны Камала Харрис в случае своей победы на выборах начнёт третью мировую войну, её администрация вторгнется на Ближний Восток и убьёт "миллионы" мусульман.Ранее Трамп пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке"."Мы создаём самую большую и широкую коалицию в американской политической истории. Это включает рекордное количество арабских и мусульманских избирателей в Мичигане, которые хотят мира. Они знают, что Камала и её разжигающий войну кабинет вторгнутся на Ближний Восток, убьют миллионы мусульман и начнут Третью мировую войну", - написал Трамп в своём аккаунте в социальной сети Х.Трамп ранее также заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах Харрис США грозит военный конфликт с Россией. Соратник Трампа и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс заявлял, что план экс-президента по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киеву не будет дано членство в НАТО.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, ближний восток, украина, дональд трамп, камала харрис, нато
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Ближний Восток, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, НАТО
Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах начнет Третью мировую

Трамп заявил, что Харрис в случае победы на выборах убьёт "миллионы" мусульман

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент страны Камала Харрис в случае своей победы на выборах начнёт третью мировую войну, её администрация вторгнется на Ближний Восток и убьёт "миллионы" мусульман.
Ранее Трамп пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке".
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
"Мы создаём самую большую и широкую коалицию в американской политической истории. Это включает рекордное количество арабских и мусульманских избирателей в Мичигане, которые хотят мира. Они знают, что Камала и её разжигающий войну кабинет вторгнутся на Ближний Восток, убьют миллионы мусульман и начнут Третью мировую войну", - написал Трамп в своём аккаунте в социальной сети Х.
Трамп ранее также заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах Харрис США грозит военный конфликт с Россией. Соратник Трампа и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс заявлял, что план экс-президента по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киеву не будет дано членство в НАТО.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Выборы президента США — 2024В миреСШАБлижний ВостокУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисНАТО
 
 
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