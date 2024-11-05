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Стали известны итоги выборов президента на первом открывшемся участке в США

Стали известны итоги выборов президента на первом открывшемся участке в США - РИА Новости, 05.11.2024

Стали известны итоги выборов президента на первом открывшемся участке в США

Первым в США открылся и закрылся избирательный участок в поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир, кандидаты набрали равное количество голосов, передает CNN. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:11

2024-11-05T10:11

2024-11-05T17:37

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нью-гэмпшир

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Первым в США открылся и закрылся избирательный участок в поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир, кандидаты набрали равное количество голосов, передает CNN. "Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп получили каждый по три голоса в крошечном поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, знаменуя начало дня выборов в населенном пункте, одним из первых в стране заявившем о своих президентских предпочтениях", — сообщает телеканал. Диксвилл-Нотч — поселение без статуса города, расположенное на севере штата Нью-Гэмпшир, вблизи американо-канадской границы. Этот населенный пункт известен тем, что на каждых президентских выборах начиная с 1960 года его избирательный участок открывается в полночь по местному времени (8:00 мск) — раньше всех в стране — и закрывается сразу после окончания голосования.После быстрого подсчета голосов здесь тут же объявляются результаты, что привлекает внимание журналистов.Несмотря на то что Трамп и Харрис получили по три голоса, четверо жителей поселения называют себя сторонниками Республиканской партии, а двое — не отдают предпочтение никому из кандидатов. Эти шесть человек и составляют все население поселка, по данным на 2023 год. Выборы президента США проходят 5 ноября в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Раннее голосование в США уже началось, и многие избиратели предпочли проголосовать по почте.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, нью-гэмпшир, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024