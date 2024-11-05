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Трамп допустил, что может проиграть на выборах - РИА Новости, 05.11.2024
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09:50 05.11.2024 (обновлено: 16:05 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/tramp-1981881269.html
Трамп допустил, что может проиграть на выборах
Трамп допустил, что может проиграть на выборах - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп допустил, что может проиграть на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC допустил, что может проиграть на выборах, однако считает, что у него есть существенное преимущество... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:50
2024-11-05T16:05
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC допустил, что может проиграть на выборах, однако считает, что у него есть существенное преимущество над своей конкуренткой вице-президентом Камалой Харрис. &quot;Да, я думаю... Хотя у меня довольно существенное преимущество, однако могу сказать — да, можно проиграть. Плохие вещи могут происходить, &lt;...&gt; но будет интересно&quot;, — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он, что его проигрыш возможен.Как сообщается, по мнению Трампа, победитель будет известен уже к ночи выборов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представляет Харрис, Республиканскую — Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп допустил, что может проиграть на выборах

Трамп допустил поражение на выборах, но заявил, что у него есть преимущество

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC допустил, что может проиграть на выборах, однако считает, что у него есть существенное преимущество над своей конкуренткой вице-президентом Камалой Харрис.
«

"Да, я думаю... Хотя у меня довольно существенное преимущество, однако могу сказать — да, можно проиграть. Плохие вещи могут происходить, <...> но будет интересно", — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он, что его проигрыш возможен.

Как сообщается, по мнению Трампа, победитель будет известен уже к ночи выборов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представляет Харрис, Республиканскую — Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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