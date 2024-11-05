https://ria.ru/20241105/tramp-1981881269.html

Трамп допустил, что может проиграть на выборах

Трамп допустил, что может проиграть на выборах - РИА Новости, 05.11.2024

Трамп допустил, что может проиграть на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC допустил, что может проиграть на выборах, однако считает, что у него есть существенное преимущество... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:50

2024-11-05T09:50

2024-11-05T16:05

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC допустил, что может проиграть на выборах, однако считает, что у него есть существенное преимущество над своей конкуренткой вице-президентом Камалой Харрис. "Да, я думаю... Хотя у меня довольно существенное преимущество, однако могу сказать — да, можно проиграть. Плохие вещи могут происходить, <...> но будет интересно", — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он, что его проигрыш возможен.Как сообщается, по мнению Трампа, победитель будет известен уже к ночи выборов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представляет Харрис, Республиканскую — Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20241105/kharris-1981876971.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024