Трамп может положить конец конфликту на Украине, считает венгерский эксперт
Венгерский эксперт: в случае победы Трамп позвонит Путину, и они договорятся
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - РИА Новости. В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах на пост главы государства конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких дней или недель, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
"Трамп четко дал понять, что если он победит 5 ноября и 20 января вступит в должность, то будет проводить совершенно новую политику по отношению к России, суть которой в том, что он позвонит (президенту РФ Владимиру) Путину, и они договорятся. Я убежден, что если Трамп победит, то в течение дней, в худшем случае, недель можно урегулировать конфликт на Украине", - сказал Ногради.
Аналитик назвал очевидным то, что Россия в конфликте выигрывает, а Украина не сможет стать членом НАТО.
Эксперт также обратил внимание на то, что в ходе предвыборной кампании Трамп "высказался положительно только об одном европейском лидере – о (премьере Венгрии) Викторе Орбане" и выразил уверенность, что "победа Трампа поднимет венгерско-американские двусторонние отношения на совершенно другой уровень".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что победа Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на установление мира на Украине.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.