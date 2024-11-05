Рейтинг@Mail.ru
Трамп может положить конец конфликту на Украине, считает венгерский эксперт - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/tramp-1981871342.html
Трамп может положить конец конфликту на Украине, считает венгерский эксперт
Трамп может положить конец конфликту на Украине, считает венгерский эксперт - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп может положить конец конфликту на Украине, считает венгерский эксперт
В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах на пост главы государства конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких дней... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:34
2024-11-05T08:34
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
виктор орбан
петер сийярто
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg
БУДАПЕШТ, 5 ноя - РИА Новости. В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах на пост главы государства конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких дней или недель, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. "Трамп четко дал понять, что если он победит 5 ноября и 20 января вступит в должность, то будет проводить совершенно новую политику по отношению к России, суть которой в том, что он позвонит (президенту РФ Владимиру) Путину, и они договорятся. Я убежден, что если Трамп победит, то в течение дней, в худшем случае, недель можно урегулировать конфликт на Украине", - сказал Ногради. Аналитик назвал очевидным то, что Россия в конфликте выигрывает, а Украина не сможет стать членом НАТО. Эксперт также обратил внимание на то, что в ходе предвыборной кампании Трамп "высказался положительно только об одном европейском лидере – о (премьере Венгрии) Викторе Орбане" и выразил уверенность, что "победа Трампа поднимет венгерско-американские двусторонние отношения на совершенно другой уровень". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что победа Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на установление мира на Украине. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241104/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff0235f9d839b17a4dec5c303b9155d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, виктор орбан, петер сийярто, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО, Выборы президента США — 2024
Трамп может положить конец конфликту на Украине, считает венгерский эксперт

Венгерский эксперт: в случае победы Трамп позвонит Путину, и они договорятся

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 5 ноя - РИА Новости. В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах на пост главы государства конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких дней или недель, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
"Трамп четко дал понять, что если он победит 5 ноября и 20 января вступит в должность, то будет проводить совершенно новую политику по отношению к России, суть которой в том, что он позвонит (президенту РФ Владимиру) Путину, и они договорятся. Я убежден, что если Трамп победит, то в течение дней, в худшем случае, недель можно урегулировать конфликт на Украине", - сказал Ногради.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 16:57
Аналитик назвал очевидным то, что Россия в конфликте выигрывает, а Украина не сможет стать членом НАТО.
Эксперт также обратил внимание на то, что в ходе предвыборной кампании Трамп "высказался положительно только об одном европейском лидере – о (премьере Венгрии) Викторе Орбане" и выразил уверенность, что "победа Трампа поднимет венгерско-американские двусторонние отношения на совершенно другой уровень".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что победа Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на установление мира на Украине.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вучич рассказал, какое предложение Трамп может сделать России и Украине
01:06
Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВиктор ОрбанПетер СийяртоНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала