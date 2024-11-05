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Победа Трампа на выборах лишит существование НАТО смысла, считает аналитик - РИА Новости, 05.11.2024
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05:13 05.11.2024 (обновлено: 05:17 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/tramp-1981862972.html
Победа Трампа на выборах лишит существование НАТО смысла, считает аналитик
Победа Трампа на выборах лишит существование НАТО смысла, считает аналитик - РИА Новости, 05.11.2024
Победа Трампа на выборах лишит существование НАТО смысла, считает аналитик
Существование НАТО не будет иметь смысла в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США, заявил РИА Новости международный РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T05:13
2024-11-05T05:17
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноя - РИА Новости. Существование НАТО не будет иметь смысла в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США, заявил РИА Новости международный аналитик из Аргентины, автор книг о внешней политике и о России Марсело Монтес. "Если победит Трамп, существование НАТО не будет иметь смысла. Даже если организация продолжит существование, возможно, (США) увеличат квоту для европейцев, и если те откажутся платить, то для США не имеет смысла продолжать вмешиваться во внутренние дела Европы. И в первую очередь, от чего придется отказаться, это от (вступления) Украины в НАТО", - сказал Монтес. По мнению эксперта, отказ от НАТО, скорее всего, будет поддержан американским народом. "Американцы сейчас обеспокоены собственной экономической ситуацией, ситуацией в стране, которой дорогого стоило быть мировым лидером, сейчас она выплачивает огромный счет за это. Мне кажется, что сейчас среднестатистический американец, который ни разу не ездил за границу, обеспокоен решением внутренних проблем. Поэтому у Трампа есть поддержка. Он должен будет продемонстрировать, что есть прямая связь между улучшением экономической ситуации и внешней политикой", - добавил он. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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сша, аргентина, россия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, нато, в мире
США, Аргентина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, НАТО, В мире
Победа Трампа на выборах лишит существование НАТО смысла, считает аналитик

Аналитик Монтес: НАТО не будет иметь смысла в случае победы Трампа на выборах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноя - РИА Новости. Существование НАТО не будет иметь смысла в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США, заявил РИА Новости международный аналитик из Аргентины, автор книг о внешней политике и о России Марсело Монтес.
"Если победит Трамп, существование НАТО не будет иметь смысла. Даже если организация продолжит существование, возможно, (США) увеличат квоту для европейцев, и если те откажутся платить, то для США не имеет смысла продолжать вмешиваться во внутренние дела Европы. И в первую очередь, от чего придется отказаться, это от (вступления) Украины в НАТО", - сказал Монтес.
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По мнению эксперта, отказ от НАТО, скорее всего, будет поддержан американским народом.
"Американцы сейчас обеспокоены собственной экономической ситуацией, ситуацией в стране, которой дорогого стоило быть мировым лидером, сейчас она выплачивает огромный счет за это. Мне кажется, что сейчас среднестатистический американец, который ни разу не ездил за границу, обеспокоен решением внутренних проблем. Поэтому у Трампа есть поддержка. Он должен будет продемонстрировать, что есть прямая связь между улучшением экономической ситуации и внешней политикой", - добавил он.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Миллиардер, телезвезда, плейбой: кто такой Трамп?
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СШААргентинаРоссияДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024НАТОВ мире
 
 
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