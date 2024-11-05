https://ria.ru/20241105/tramp-1981855913.html

Миллиардер, телезвезда, плейбой: кто такой Трамп?

Миллиардер, телезвезда, плейбой: кто такой Трамп? - РИА Новости, 05.11.2024

Миллиардер, телезвезда, плейбой: кто такой Трамп?

Бывший президент США Дональд Трамп, проиграв выборы в 2020 году, вновь претендует на этот пост. Если он победит, это станет вторым случаем в американской... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:20

2024-11-05T01:20

2024-11-05T01:20

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теодор рузвельт

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mcdonald's corporation

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, проиграв выборы в 2020 году, вновь претендует на этот пост. Если он победит, это станет вторым случаем в американской истории, когда политик занимает должность два срока не подряд. Подробности жизни кандидата - в обзоре РИА Новости. Актер и тусовщикТрамп родился в обеспеченной семье нью-йоркского застройщика, ходил в частную школу, потом в военную академию, закончил элитный бизнес-университет Уортона, о чем регулярно напоминает на своих митингах. Известный тусовщик "большого яблока", Трамп засветился в легендарной "Студии-54" в конце 1970-х - начале 1980-х годов, потом появился в небольшом камео в фильме о ночном клубе. Этим его кинокарьера не ограничилась, политик снимался в "Маленьких негодяях", "Образцовом самце" и еще нескольких лентах, самая известная из которых, конечно же, "Один дома 2". Небольшую роль в фильме Трамп требовал от режиссеров, которые хотели использовать что-то из его владений. Женился Трамп только на моделях: первой супругой стала чешская красотка-лыжница Ивана Зельничкова, с которой он нажил троих детей и через 13 лет развелся из-за романа с актрисой Марией Мэйплс – она стала его второй женой, матерью четвертого ребенка. Последние 20 лет он в браке со словенкой Меланьей, у них общий сын. У Трампа десять внуков. В бизнес-портфолио Трампа отели, гольф-курорты, водка и стейки. С 1996 по 2015 год он был совладельцем организации "Мисс Вселенная", одноименного конкурса красоты, а также других: "Мисс США" и "Юная мисс США". Как говорят в окружении политика, он всегда навещал претенденток за день или два до начала смотра, беседовал с ними, пожимал руки. А участницы после рассказывали журналистам, что список финалистов нередко выглядел как перечисление стран, с которыми Трамп имел дела или хотел вести бизнес. В 2013 году смотр красоток проходил в Москве. Гастроли "Мисс Вселенной" в Россию затем воспринимали как предвестник президентства Трампа. Но с этой поездкой связывают и проблемы политика. Когда в 2016 году аутсайдер Трамп выиграл выборы, в США заговорили о вмешательстве РФ в ту кампанию, а победившего президента безуспешно пытались подвергнуть импичменту. Позже американские правоохранители заявили, что никаких оснований для обвинений в адрес политика о связях с Россией не было, а привлечь его пытались на основании ложного доноса. Попытками вмешательств со стороны Москвы при этом пугать продолжают. С 2004 по 2015 год Трамп продюсировал и выступал ведущим популярного телешоу "Ученик", в народ пошла его коронная фраза "Ты уволен!" и соответствующий жест указательным пальцем, который до сих пор демонстрируют и молодые, и старые сторонники республиканцев. Участие в проекте, по словам самого политика, помогло ему занять Белый дом. В ходе нынешней кампании на широкие экраны вышел одноименный художественный фильм о Трампе. Политические амбиции Трамп высказывал еще раньше, чем его победу на выборах предсказали в 2000 году в "Симпсонах": в 1987 году на страницах центральных газет он рассуждал о внешней политике и проблеме дефицита бюджета, а через год предлагал свою кандидатуру в качестве партнера в гонке Джорджу Бушу, но кандидатом в вице-президенты его тогда не взяли. В 1999 году социологи пробовали его против Буша-младшего, а в 2000-м он даже пытался бороться за номинацию от Партии реформаторов, но передумал. В 2012 году Трамп хотел выдвигаться от республиканцев. Политика и судыЗа время своего президентства Трамп строил стену на границе с Мексикой, переориентировал Пентагон с борьбы с террористами на Ближнем Востоке на соперничество с РФ и Китаем (как он сам говорит: модернизировал армию), ввел налоговые льготы, помогал фермерам, отменил ограничения на выброс метана, а его минсельхоз выслал климатологов на средний запад из Вашингтона. Трамп не смог победить на выборах во второй раз в 2020 году, он не принял итоги кампании, назвав их мошенническими. С этим была связана вторая, опять безуспешная, попытка импичмента. Трамп не сразу озвучил желание баллотироваться в 2024 году, хотя и выступал на митингах сторонников. Политик легко обошел других претендентов от Республиканской партии в борьбе за номинацию и получил ее на съезде объединения. Именно своей популярностью Трамп объясняет возбужденные против него уголовные дела. Бывшему президенту США было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы, а всего ему светит около 700 лет тюрьмы. По одному делу Трампа даже признали виновным присяжные, но вердикт обжаловали его адвокаты. Перспективы уголовного преследования стали туманными после решения Верховного суда США о том, что у Трампа во время президентства был частичный иммунитет от уголовного преследования. Покушения и торговляЗа два дня до съезда республиканцев, который утверждал Трампа кандидатом, политик вошел в историю США, в буквальном смысле увернувшись от пули. На него было совершено неудачное покушение на предвыборном митинге. Таким образом он стал вторым бывшим президентом и кандидатом на пост, наряду с Теодором Рузвельтом, в которого стреляли. Трамп в начале выступления немного повернул голову, чтобы взглянуть на график роста нелегальной миграции, и это спасло ему жизнь – пуля лишь задело ухо. На предвыборном съезде он появился в белой повязке. Затем была предпринята вторая попытка покушения: злоумышленник был задержан возле гольф-курорта экс-президента во Флориде с оружием, не успев предпринять никаких действий против политика. Трамп обвиняет в атаках своих конкурентов из Демократической партии за их риторику против него. Трампа критикуют за бессвязную речь, сам он гордится манерой излагать, отвлекаясь на детали, которые затем "сходятся в едином полотне". Бывший президент повторяет, что при нем не было войн, заявляя, что если бы он находился у власти, не произошло бы обострения на Ближнем Востоке и конфликта вокруг Украины, который он обещает разрешить в первый же день после победы на выборах. Даже от ядерного оружия мир был бы избавлен, если бы в 2020 году победил республиканец: он заявил, что при нем в Белом доме РФ и Китай были близки к сделке по денуклеаризации. Трамп – настоящий торговец, склонный к преувеличениям, гипербола – основной художественный прием на его выступлениях, чуть реже – оскорбления оппонентов, обидные прозвища и пародии. Ради сбора средств на свою кампанию он продает кроссовки с автографом, золотые часы, монеты со своим портретом, Библии, часть которых, как оказалось, напечатали в Китае. Состояние Трампа оценивается в 6 миллиардов долларов США, в марте он вошел в число 500 богатейших людей планеты. Это не помешало политику "исполнить давнюю мечту" и в рамках своей кампании недолго поработать в одном из ресторанов сети McDonald's, а затем прокатиться в мусоровозе, примерив еще одну профессию. Если Трамп победит на выборах, он станет вторым человеком в истории США, который занимал пост президента второй раз после последующего за первым сроком поражения: 22-й и 24-й президент Гровер Кливленд возглавлял Штаты с 1885 по 1889 и с 1893 по 1897 год.

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https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1981600353.html

https://ria.ru/20241104/prezident-1981747103.html

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