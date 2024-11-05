https://ria.ru/20241105/tomsk-1981867424.html

Участник СВО стал спикером гордумы Томска

Участник СВО стал спикером гордумы Томска - РИА Новости, 05.11.2024

Участник СВО стал спикером гордумы Томска

Депутаты законодательной думы Томска на сессии во вторник избрали своим председателем 35-летнего участника СВО Сергея Сеченова, который стал депутатом в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T07:42

2024-11-05T07:42

2024-11-05T07:42

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НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательной думы Томска на сессии во вторник избрали своим председателем 35-летнего участника СВО Сергея Сеченова, который стал депутатом в сентябре в результате довыборов в парламент, передает корреспондент РИА Новости. "Кандидат Сеченов Сергей Геннадьевич избран председателем Думы города Томска", - констатировал по итогам тайного голосования депутатов и.о. спикера гордумы Андрей Петров. За кандидатуру Сеченова проголосовали 27 из 30 присутствующих депутатов. Сеченов в своей речи отметил, что считает основной задачей - наладить взаимодействие между администрацией Томска и городской думой. Второй кандидатурой на пост спикера был независимый депутат Игорь Лютаев, за него проголосовали три человека. Сергея Сеченова на пост спикера гордумы Томска выдвинул президиум политсовета томского регионального отделения "Единой России" (ЕР). Его кандидатуру поддержал секретарь реготделения партии, губернатор Томской области Владимир Мазур, который отметил, что принять на себя ответственность должен человек "сильный, уверенный, смелый, способный при необходимости пойти на риск ради благополучия людей". Сергей Сеченов - выпускник Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского. Кадровый военный. В 2022–2023 годах командовал штурмовым отрядом, затем был начальником штаба парашютно-десантного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества. С 2024 года инженер в компании "Газпром Трансгаз Томск". Должность спикера Томской гордумы освободилась с декабря 2023 года, когда сложил свои полномочия единоросс Чингис Акатаев. Обязанности спикера с этого времени исполнял его заместитель, коммунист Андрей Петров.

https://ria.ru/20241003/zhoga-1976215471.html

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томск, томская область, политика, чингис акатаев, единая россия, газпром, владимир мазур