https://ria.ru/20241105/tiktok-1982022143.html
Суд утвердил штраф для Tiktok за отказ предоставить данные в Роскомнадзор
Суд утвердил штраф для Tiktok за отказ предоставить данные в Роскомнадзор - РИА Новости, 05.11.2024
Суд утвердил штраф для Tiktok за отказ предоставить данные в Роскомнадзор
Таганский суд Москвы утвердил штраф в 4 миллиона рублей для соцсети Tiktok за отказ предоставить данные в Роскомнадзор согласно предписанию, сообщили РИА... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:44
2024-11-05T19:44
2024-11-05T19:44
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы утвердил штраф в 4 миллиона рублей для соцсети Tiktok за отказ предоставить данные в Роскомнадзор согласно предписанию, сообщили РИА Новости в суде. "Таганский районный суд Москвы признал законным постановление мирового судьи судебного участка №373 Таганского района города Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы, который 31 июля назначил Tiktok Pte. LTD штраф 4 миллиона рублей ", - сказала собеседница агентства. Нижестоящим судом Tiktok был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.7.10 КоАП РФ. Tiktok - китайский сервис для создания и просмотра коротких видео.
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происшествия, москва, россия, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, TikTok, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд утвердил штраф для Tiktok за отказ предоставить данные в Роскомнадзор
Суд утвердил штраф для Tiktok в четыре миллиона рублей за отказ Роскомнадзору