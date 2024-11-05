https://ria.ru/20241105/terakt-1981974757.html

В США жителя Кении признали виновным в попытке повторить теракт 9/11

В США жителя Кении признали виновным в попытке повторить теракт 9/11 - РИА Новости, 05.11.2024

В США жителя Кении признали виновным в попытке повторить теракт 9/11

В США кениец, являющийся членом радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующейся в Сомали, признан виновным по... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:46

2024-11-05T16:46

2024-11-05T16:46

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В США кениец, являющийся членом радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующейся в Сомали, признан виновным по делу об организации повторения теракта 11 сентября 2001 года, следует из заявления министерства юстиции США. Как сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс, 34-летний кениец Чоло Абди Абдулла ответственен за попытку повторить "один из самых отвратительных актов терроризма в истории". По его словам, кениец на протяжении месяцев обучался с группировкой "Аш-Шабаб"* в Сомали, чтобы стать "смертоносным террористом", готовился к угону пассажирского самолёта, чтобы врезаться в здание в США. Уильямс также сообщил, что Абдулла "был в шаге от получения" свидетельства пилота коммерческой авиации и одновременно планировал масштабную атаку, в том числе, обдумывал, как взломать створки кабины самолёта. Как сообщает минюст США, Абдулла информировал своего куратора из "Аш-Шабаб"* о своём прогрессе через зашифрованные сообщения. "Присяжные пришли к выводу, что Чоло Абди Абдулла, боевик террористической организации "Аш-Шабаб"*, сговорился с целью убийства американцев в ходе террористического акта, напоминающего атаку 11 сентября на нашу страну... Сегодняшнее осуждение гарантирует, что Абдулла проведет десятилетия в тюрьме за свои преступления", - приводятся в заявлении минюста слова генерального прокурора США Меррика Гарланда. Из заявления также следует, что присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Чоло Абди Абдуллы по всем шести пунктам обвинительного заключения, включая сговор с целью предоставления и само предоставление материальной поддержки иностранной террористической организации, сговор с целью убийства граждан США, совершение воздушного терроризма, уничтожение самолётов и совершение транснациональных актов терроризма. По данным ведомства, в общей сложности по всем пунктам обвинения Абдулле грозит максимальное наказание в виде 60 лет лишения свободы и трёх пожизненных тюремных заключений. Как сообщает минюст, приговор Абдулле должен быть вынесен 10 марта 2025 года. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*. Боевики террористической группировки "Аль-Каида"* 11 сентября 2001 года захватили четыре самолета. Два лайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий рухнул на здание Пентагона вблизи Вашингтона, а четвертый упал в штате Пенсильвания.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20240801/figuranty-1963325692.html

https://ria.ru/20240911/posol-1972067688.html

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сомали

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в мире, сша, сомали, нью-йорк (город), аль-каида, оон, министерство обороны сша