https://ria.ru/20241105/terakt-1981864516.html

В США перед выборами предотвратили теракт, который планировал неонацист

В США перед выборами предотвратили теракт, который планировал неонацист - РИА Новости, 05.11.2024

В США перед выборами предотвратили теракт, который планировал неонацист

ФБР арестовало 24-летнего неонациста Скайлера Филиппи, планировавшего подрыв электростанции в городе Нэшвилл, ему грозит пожизненное заключение, сообщил минюст... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T06:20

2024-11-05T06:20

2024-11-05T09:54

нэшвилл

сша

филипп (король бельгии)

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лиза монако

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. ФБР арестовало 24-летнего неонациста Скайлера Филиппи, планировавшего подрыв электростанции в городе Нэшвилл, ему грозит пожизненное заключение, сообщил минюст США. "Скайлер Филиппи, преданный идеологии превосходства белой расы и уничтожению нашей критической инфраструктуры, планировал атаковать электросеть Нэшвилла с помощью беспилотника, несущего взрывное устройство", — заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.Агенты ФБР несколько месяцев следили за Филиппи, сотрудники ведомства под прикрытием ездили с обвиняемым закупать вещества, необходимые для изготовления самодельной бомбы. О его планах бюро стало известно от источников. Филиппи арестовали незадолго до запуска дрона с целью совершения атаки на электростанцию. При этом до совершения атаки, 2 ноября, Филиппи принял участие в обрядах, которые включали "чтение скандинавской молитвы и обсуждение скандинавского бога Одина", отмечает минюст.

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нэшвилл, сша, филипп (король бельгии), фбр, лиза монако, в мире