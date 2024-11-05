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В США перед выборами предотвратили теракт, который планировал неонацист - РИА Новости, 05.11.2024
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06:20 05.11.2024 (обновлено: 09:54 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/terakt-1981864516.html
В США перед выборами предотвратили теракт, который планировал неонацист
В США перед выборами предотвратили теракт, который планировал неонацист - РИА Новости, 05.11.2024
В США перед выборами предотвратили теракт, который планировал неонацист
ФБР арестовало 24-летнего неонациста Скайлера Филиппи, планировавшего подрыв электростанции в городе Нэшвилл, ему грозит пожизненное заключение, сообщил минюст... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T06:20
2024-11-05T09:54
нэшвилл
сша
филипп (король бельгии)
фбр
лиза монако
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. ФБР арестовало 24-летнего неонациста Скайлера Филиппи, планировавшего подрыв электростанции в городе Нэшвилл, ему грозит пожизненное заключение, сообщил минюст США. &quot;Скайлер Филиппи, преданный идеологии превосходства белой расы и уничтожению нашей критической инфраструктуры, планировал атаковать электросеть Нэшвилла с помощью беспилотника, несущего взрывное устройство&quot;, — заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.Агенты ФБР несколько месяцев следили за Филиппи, сотрудники ведомства под прикрытием ездили с обвиняемым закупать вещества, необходимые для изготовления самодельной бомбы. О его планах бюро стало известно от источников. Филиппи арестовали незадолго до запуска дрона с целью совершения атаки на электростанцию. При этом до совершения атаки, 2 ноября, Филиппи принял участие в обрядах, которые включали "чтение скандинавской молитвы и обсуждение скандинавского бога Одина", отмечает минюст.
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нэшвилл, сша, филипп (король бельгии), фбр, лиза монако, в мире
Нэшвилл, США, Филипп (король Бельгии), ФБР, Лиза Монако, В мире
В США перед выборами предотвратили теракт, который планировал неонацист

ФБР арестовало неонациста, планировавшего теракт на электростанции в США

© Фото : US Department of JusticeСкайлер Филиппи, планировавший атаковать электросеть Нэшвилла с помощью беспилотника
Скайлер Филиппи, планировавший атаковать электросеть Нэшвилла с помощью беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : US Department of Justice
Скайлер Филиппи, планировавший атаковать электросеть Нэшвилла с помощью беспилотника. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. ФБР арестовало 24-летнего неонациста Скайлера Филиппи, планировавшего подрыв электростанции в городе Нэшвилл, ему грозит пожизненное заключение, сообщил минюст США.
«

"Скайлер Филиппи, преданный идеологии превосходства белой расы и уничтожению нашей критической инфраструктуры, планировал атаковать электросеть Нэшвилла с помощью беспилотника, несущего взрывное устройство", — заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

Агенты ФБР несколько месяцев следили за Филиппи, сотрудники ведомства под прикрытием ездили с обвиняемым закупать вещества, необходимые для изготовления самодельной бомбы. О его планах бюро стало известно от источников. Филиппи арестовали незадолго до запуска дрона с целью совершения атаки на электростанцию.
При этом до совершения атаки, 2 ноября, Филиппи принял участие в обрядах, которые включали "чтение скандинавской молитвы и обсуждение скандинавского бога Одина", отмечает минюст.
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НэшвиллСШАФилипп (король Бельгии)ФБРЛиза МонакоВ мире
 
 
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