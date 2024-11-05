https://ria.ru/20241105/tatarstan-1981964421.html

В Татарстане выдворили почти три тысячи незаконных мигрантов

В Татарстане выдворили почти три тысячи незаконных мигрантов - РИА Новости, 05.11.2024

В Татарстане выдворили почти три тысячи незаконных мигрантов

Судебные приставы за 10 месяцев текущего года выдворили за пределы России из Татарстана более 2,7 тысячи незаконных мигрантов, что вдвое превышает аналогичный... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:08

2024-11-05T16:08

2024-11-05T16:08

россия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

мигранты

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КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы за 10 месяцев текущего года выдворили за пределы России из Татарстана более 2,7 тысячи незаконных мигрантов, что вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщило главное управление Федеральной службы судебных приставов РФ по республике. "Общее число незаконных мигрантов, выдворенных ГУФССП по Татарстану с начала года, составляет 2740 человек. Они нарушили условия пребывания на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным управления, за аналогичный период прошлого года из республики было выдворено 1373 иностранца. Задержанным было назначено наказание в виде штрафа с последующим административным выдворением за пределы страны. Въезд на территорию России им будет запрещен в течение 5 лет. Мигрантов отправляют в центр временного содержания иностранных граждан, который расположен в Набережных Челнах. После приобретения для них проездных документов судебные приставы сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу РФ - до аэропорта. Там граждан иностранных государств передают пограничным службам.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235623.html

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html

россия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), мигранты