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Мэр Таллина раскритиковал идею ограничения избирательных прав для россиян - РИА Новости, 05.11.2024
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10:12 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/tallin-1981883977.html
Мэр Таллина раскритиковал идею ограничения избирательных прав для россиян
Мэр Таллина раскритиковал идею ограничения избирательных прав для россиян - РИА Новости, 05.11.2024
Мэр Таллина раскритиковал идею ограничения избирательных прав для россиян
Мэр Таллина Евгений Осиновский раскритиковал решение своей Социал-демократической партии поддержать правящую коалицию Эстонии, которая намерена ограничить... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:12
2024-11-05T10:12
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Таллина Евгений Осиновский раскритиковал решение своей Социал-демократической партии поддержать правящую коалицию Эстонии, которая намерена ограничить избирательные права граждан России и Белоруссии. Заявление политика приводит телерадиокомпания ERR."Сегодня моя партия решила начать поддерживать поправку к конституции, которая оставляет 70 тысяч постоянных жителей Эстонии без возможности иметь право голоса в местных делах. Я не могу поддержать это решение. Существует серьезный риск того, что этот шаг окажет безопасности Эстонии серьезную медвежью услугу в долгосрочной перспективе, поскольку бросает тень государственных подозрений на целую социальную группу. Мне жаль, что партия поддалась давлению прессы и конкурентов в этом принципиальном вопросе", - заявил Осиновский. В понедельник входящие в состав эстонского правительства партии во время коалиционного совета приняли решение рекомендовать фракциям изменить в срочном порядке конституцию страны для ограничения права иностранцев на участие в эстонских муниципальных выборах. Ранее Социал-демократическая партия страны опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие иностранцев, в том числе из РФ и Белоруссии, проживающих в Эстонии, в местных муниципальных выборах. Согласно законопроекту, желающие проголосовать иностранцы должны будут заявить об осуждении специальной военной операции России и признании суверенитета Эстонии. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20241029/mid-1980684825.html
https://ria.ru/20240830/estoniya-1969555665.html
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эстония, россия, белоруссия, в мире
Эстония, Россия, Белоруссия, В мире
Мэр Таллина раскритиковал идею ограничения избирательных прав для россиян

Мэр Таллина Осиновский раскритиковал идею ограничения избирательных прав россиян

© Pixabay / evsolaТаллина
Таллина - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Pixabay / evsola
Таллина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Таллина Евгений Осиновский раскритиковал решение своей Социал-демократической партии поддержать правящую коалицию Эстонии, которая намерена ограничить избирательные права граждан России и Белоруссии. Заявление политика приводит телерадиокомпания ERR.
"Сегодня моя партия решила начать поддерживать поправку к конституции, которая оставляет 70 тысяч постоянных жителей Эстонии без возможности иметь право голоса в местных делах. Я не могу поддержать это решение. Существует серьезный риск того, что этот шаг окажет безопасности Эстонии серьезную медвежью услугу в долгосрочной перспективе, поскольку бросает тень государственных подозрений на целую социальную группу. Мне жаль, что партия поддалась давлению прессы и конкурентов в этом принципиальном вопросе", - заявил Осиновский.
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В понедельник входящие в состав эстонского правительства партии во время коалиционного совета приняли решение рекомендовать фракциям изменить в срочном порядке конституцию страны для ограничения права иностранцев на участие в эстонских муниципальных выборах.
Ранее Социал-демократическая партия страны опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие иностранцев, в том числе из РФ и Белоруссии, проживающих в Эстонии, в местных муниципальных выборах. Согласно законопроекту, желающие проголосовать иностранцы должны будут заявить об осуждении специальной военной операции России и признании суверенитета Эстонии.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
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