https://ria.ru/20241105/svo-1982021002.html

"Что будем делать?" На Украине пришли в ужас из-за катастрофы на фронте

"Что будем делать?" На Украине пришли в ужас из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 06.11.2024

"Что будем делать?" На Украине пришли в ужас из-за катастрофы на фронте

Пока американцы голосуют на выборах, на Украине, которая зависит от щедрости Вашингтона, начинают задумываться "о немыслимом", пишет The Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-05T19:37

2024-11-05T19:37

2024-11-06T00:00

специальная военная операция на украине

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украина

россия

вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Пока американцы голосуют на выборах, на Украине, которая зависит от щедрости Вашингтона, начинают задумываться "о немыслимом", пишет The Times со ссылкой на украинских военных."Эта тема всплывает в разговорах <…>: что мы будем делать, если наши партнеры перестанут нас поддерживать?" — задался вопросом один молодой солдат.Как отмечается в статье, нынешние бои стали для украинской армии самыми тяжелыми с начала спецоперации."Я никогда ничего подобного не видел, — цитирует издание офицера ВСУ Виталия Миловидова. — Я не знаю, как мы сможем вернуть себе наши позиции"."Никто на Украине больше не говорит о полной победе", — резюмировали журналисты.На прошлой неделе генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Минобороны России сообщило, что за минувшую неделю подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка в ДНР. Группировка "Восток", в свою очередь, освободила села Новоукраинка и Шахтерское, а также Доброволье и Ясную Поляну.

https://ria.ru/20241105/ukraina-1982013293.html

https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), вооруженные силы украины