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"Что будем делать?" На Украине пришли в ужас из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 06.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 05.11.2024 (обновлено: 00:00 06.11.2024)
https://ria.ru/20241105/svo-1982021002.html
"Что будем делать?" На Украине пришли в ужас из-за катастрофы на фронте
"Что будем делать?" На Украине пришли в ужас из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 06.11.2024
"Что будем делать?" На Украине пришли в ужас из-за катастрофы на фронте
Пока американцы голосуют на выборах, на Украине, которая зависит от щедрости Вашингтона, начинают задумываться "о немыслимом", пишет The Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-05T19:37
2024-11-06T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Пока американцы голосуют на выборах, на Украине, которая зависит от щедрости Вашингтона, начинают задумываться "о немыслимом", пишет The Times со ссылкой на украинских военных."Эта тема всплывает в разговорах &lt;…&gt;: что мы будем делать, если наши партнеры перестанут нас поддерживать?" — задался вопросом один молодой солдат.Как отмечается в статье, нынешние бои стали для украинской армии самыми тяжелыми с начала спецоперации."Я никогда ничего подобного не видел, — цитирует издание офицера ВСУ Виталия Миловидова. — Я не знаю, как мы сможем вернуть себе наши позиции"."Никто на Украине больше не говорит о полной победе", — резюмировали журналисты.На прошлой неделе генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Минобороны России сообщило, что за минувшую неделю подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка в ДНР. Группировка "Восток", в свою очередь, освободила села Новоукраинка и Шахтерское, а также Доброволье и Ясную Поляну.
https://ria.ru/20241105/ukraina-1982013293.html
https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html
украина
россия
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины
"Что будем делать?" На Украине пришли в ужас из-за катастрофы на фронте

Times: никто на Украине больше не говорит о полной победе

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Пока американцы голосуют на выборах, на Украине, которая зависит от щедрости Вашингтона, начинают задумываться "о немыслимом", пишет The Times со ссылкой на украинских военных.
"Эта тема всплывает в разговорах <…>: что мы будем делать, если наши партнеры перестанут нас поддерживать?" — задался вопросом один молодой солдат.
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Как отмечается в статье, нынешние бои стали для украинской армии самыми тяжелыми с начала спецоперации.
"Я никогда ничего подобного не видел, — цитирует издание офицера ВСУ Виталия Миловидова. — Я не знаю, как мы сможем вернуть себе наши позиции".
"Никто на Украине больше не говорит о полной победе", — резюмировали журналисты.
На прошлой неделе генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Минобороны России сообщило, что за минувшую неделю подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка в ДНР. Группировка "Восток", в свою очередь, освободила села Новоукраинка и Шахтерское, а также Доброволье и Ясную Поляну.
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