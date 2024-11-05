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Минобороны показало уничтожение техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/svo-1981973887.html
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.11.2024
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ в Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:41
2024-11-05T16:41
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - говорится в сообщении. Минобороны также опубликовало видео с работой экипажа.
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Уничтожение живой силы и техники ВСУ экипажем Ка-52м в приграничном районе Курской области
МО РФ показало работу экипажа Ка-52М по ВСУ в курском приграничье
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - говорится в сообщении.
Минобороны также опубликовало видео с работой экипажа.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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