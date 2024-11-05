https://ria.ru/20241105/svo-1981973887.html

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ в Курской области

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.11.2024

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:41

2024-11-05T16:41

2024-11-05T16:41

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - говорится в сообщении. Минобороны также опубликовало видео с работой экипажа.

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981878644.html

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Уничтожение живой силы и техники ВСУ экипажем Ка-52м в приграничном районе Курской области МО РФ показало работу экипажа Ка-52М по ВСУ в курском приграничье 2024-11-05T16:41 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)