https://ria.ru/20241105/svo-1981914003.html

СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны

СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024

СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны

Проведение специальной военной операции не позволило киевскому режиму реализовать собственную ядерную программу, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:59

2024-11-05T12:59

2024-11-05T12:59

специальная военная операция на украине

ссср

игорь кириллов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проведение специальной военной операции не позволило киевскому режиму реализовать собственную ядерную программу, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу. Ее основные исполнители – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20241105/minoborony-1981913104.html

ссср

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2024

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ссср, игорь кириллов, вооруженные силы рф