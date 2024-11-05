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СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны
СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны
Проведение специальной военной операции не позволило киевскому режиму реализовать собственную ядерную программу, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:59
2024-11-05T12:59
2024-11-05T12:59
специальная военная операция на украине
ссср
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проведение специальной военной операции не позволило киевскому режиму реализовать собственную ядерную программу, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу. Ее основные исполнители – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве", - сказал Кириллов.
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ссср, игорь кириллов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, СССР, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны
Минобороны: СВО не позволила Киеву реализовать собственную ядерную программу