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СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/svo-1981914003.html
СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны
СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны
Проведение специальной военной операции не позволило киевскому режиму реализовать собственную ядерную программу, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:59
2024-11-05T12:59
специальная военная операция на украине
ссср
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проведение специальной военной операции не позволило киевскому режиму реализовать собственную ядерную программу, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу. Ее основные исполнители – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981913104.html
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ссср, игорь кириллов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, СССР, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
СВО не позволила Киеву реализовать ядерную программу, заявили в Минобороны

Минобороны: СВО не позволила Киеву реализовать собственную ядерную программу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проведение специальной военной операции не позволило киевскому режиму реализовать собственную ядерную программу, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
"Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу. Ее основные исполнители – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве", - сказал Кириллов.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Вчера, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеСССРИгорь КирилловВооруженные силы РФ
 
 
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