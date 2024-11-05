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Раненым в зоне СВО отправили более 22 тысяч литров компонентов крови - РИА Новости, 05.11.2024
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12:39 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/svo-1981909298.html
Раненым в зоне СВО отправили более 22 тысяч литров компонентов крови
Раненым в зоне СВО отправили более 22 тысяч литров компонентов крови - РИА Новости, 05.11.2024
Раненым в зоне СВО отправили более 22 тысяч литров компонентов крови
Раненым военнослужащим в медицинских организациях, приближенных к полю боя, было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, заявила статс-секретарь -... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:39
2024-11-05T12:39
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Раненым военнослужащим в медицинских организациях, приближенных к полю боя, было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, выступая на форуме Службы крови. "Только за время ведения боевых действий в военно-медицинские организации и подразделения, максимально приближенные к полю боя, Военно-медицинской академией имени Кирова, военными госпиталями было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, и свыше 26 тысяч литров крови было перелито раненым в стационарах военных госпиталей", - сказала Цивилева. Замминистра также отметила, что Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ - часть основной системы, в том числе и службы крови. XVI Всероссийский форум Службы крови 5 ноября проходит в Москве. Он представляет собой площадку для диалога, объединяющую экспертов, представителей учреждений Службы крови, органов государственной власти, общественных организаций и лидеров донорского движения.
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россия, москва, военно-медицинская академия имени кирова, общество
Россия, Москва, Военно-медицинская академия имени Кирова, Общество
Раненым в зоне СВО отправили более 22 тысяч литров компонентов крови

Цивилева: раненым в зоне СВО перелили более 26 тысяч литров крови

© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкДонорская кровь
Донорская кровь - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Донорская кровь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Раненым военнослужащим в медицинских организациях, приближенных к полю боя, было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, выступая на форуме Службы крови.
"Только за время ведения боевых действий в военно-медицинские организации и подразделения, максимально приближенные к полю боя, Военно-медицинской академией имени Кирова, военными госпиталями было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, и свыше 26 тысяч литров крови было перелито раненым в стационарах военных госпиталей", - сказала Цивилева.
Замминистра также отметила, что Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ - часть основной системы, в том числе и службы крови.
XVI Всероссийский форум Службы крови 5 ноября проходит в Москве. Он представляет собой площадку для диалога, объединяющую экспертов, представителей учреждений Службы крови, органов государственной власти, общественных организаций и лидеров донорского движения.
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