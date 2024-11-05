https://ria.ru/20241105/svo-1981909298.html

Раненым в зоне СВО отправили более 22 тысяч литров компонентов крови

Раненым в зоне СВО отправили более 22 тысяч литров компонентов крови - РИА Новости, 05.11.2024

Раненым в зоне СВО отправили более 22 тысяч литров компонентов крови

Раненым военнослужащим в медицинских организациях, приближенных к полю боя, было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, заявила статс-секретарь -... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:39

2024-11-05T12:39

2024-11-05T12:39

россия

москва

военно-медицинская академия имени кирова

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Раненым военнослужащим в медицинских организациях, приближенных к полю боя, было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, выступая на форуме Службы крови. "Только за время ведения боевых действий в военно-медицинские организации и подразделения, максимально приближенные к полю боя, Военно-медицинской академией имени Кирова, военными госпиталями было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, и свыше 26 тысяч литров крови было перелито раненым в стационарах военных госпиталей", - сказала Цивилева. Замминистра также отметила, что Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ - часть основной системы, в том числе и службы крови. XVI Всероссийский форум Службы крови 5 ноября проходит в Москве. Он представляет собой площадку для диалога, объединяющую экспертов, представителей учреждений Службы крови, органов государственной власти, общественных организаций и лидеров донорского движения.

https://ria.ru/20240323/donor-1935214287.html

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россия, москва, военно-медицинская академия имени кирова, общество