https://ria.ru/20241105/svo-1981902307.html

Группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ

Группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024

Группировка "Юг" отразила три контратаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили три атаки, Украина потеряла за сутки до 580 военнослужащих,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:08

2024-11-05T12:08

2024-11-05T12:13

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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часов яр

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили три атаки, Украина потеряла за сутки до 580 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 148-й артиллерийской бригад ВСУ, 101-й бригады охраны генерального штаба Украины и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Марково, Улаклы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.Потери ВСУ составили до 580 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981878644.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, часов яр, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)