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Экс-мэру Сургута грозит срок до 12 лет по делу о коммерческом подкупе - РИА Новости, 05.11.2024
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16:14 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/surgut-1981965612.html
Экс-мэру Сургута грозит срок до 12 лет по делу о коммерческом подкупе
Экс-мэру Сургута грозит срок до 12 лет по делу о коммерческом подкупе - РИА Новости, 05.11.2024
Экс-мэру Сургута грозит срок до 12 лет по делу о коммерческом подкупе
Экс-мэру Сургута (ХМАО) Андрею Филатову по делу о коммерческом подкупе грозит как штраф до пяти миллионов рублей, так и срок до 12 лет, следует из статьи... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:14
2024-11-05T16:14
происшествия
сургут
россия
андрей филатов
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Экс-мэру Сургута (ХМАО) Андрею Филатову по делу о коммерческом подкупе грозит как штраф до пяти миллионов рублей, так и срок до 12 лет, следует из статьи уголовного кодекса. "Часть 8 статьи 204 УК РФ – коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; наказывается штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет..., либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа", – говорится в определении статьи УК РФ. Во вторник Нижневартовский городской суд на два месяца арестовал экс-мэра Сургута Андрея Филатова по уголовному делу о коммерческом подкупе. В инстанции уточняли, что фигурант обвиняется именно по части 8 статьи 204 УК РФ. Ранее источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости задержание Филатова. В окружном управлении СК РФ от комментариев по этому делу пока воздержались. В апреле глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, отмечая, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых "проектах, связанных с экономическим развитием территорий". Филатов в 2021 году был назначен главой Сургута, самого крупного города в Югре, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".
https://ria.ru/20241102/voronov-1981459094.html
https://rsport.ria.ru/20240930/kuzbass-1975547866.html
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происшествия, сургут, россия, андрей филатов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Россия, Андрей Филатов, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-мэру Сургута грозит срок до 12 лет по делу о коммерческом подкупе

Экс-мэру Сургута Филатову грозит штраф до пяти миллионов рублей и срок до 12 лет

© Фото : Пресс-служба Думы ХМАО - ЮгрыАндрей Филатов
Андрей Филатов - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Пресс-служба Думы ХМАО - Югры
Андрей Филатов . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Экс-мэру Сургута (ХМАО) Андрею Филатову по делу о коммерческом подкупе грозит как штраф до пяти миллионов рублей, так и срок до 12 лет, следует из статьи уголовного кодекса.
"Часть 8 статьи 204 УК РФ – коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; наказывается штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет..., либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа", – говорится в определении статьи УК РФ.
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Ранее источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости задержание Филатова. В окружном управлении СК РФ от комментариев по этому делу пока воздержались.
В апреле глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, отмечая, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых "проектах, связанных с экономическим развитием территорий".
Филатов в 2021 году был назначен главой Сургута, самого крупного города в Югре, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".
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