https://ria.ru/20241105/surgut-1981965612.html

Экс-мэру Сургута грозит срок до 12 лет по делу о коммерческом подкупе

Экс-мэру Сургута грозит срок до 12 лет по делу о коммерческом подкупе - РИА Новости, 05.11.2024

Экс-мэру Сургута грозит срок до 12 лет по делу о коммерческом подкупе

Экс-мэру Сургута (ХМАО) Андрею Филатову по делу о коммерческом подкупе грозит как штраф до пяти миллионов рублей, так и срок до 12 лет, следует из статьи... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:14

2024-11-05T16:14

2024-11-05T16:14

происшествия

сургут

россия

андрей филатов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599208102_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_9c939398563f7d829119e10a84f60894.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Экс-мэру Сургута (ХМАО) Андрею Филатову по делу о коммерческом подкупе грозит как штраф до пяти миллионов рублей, так и срок до 12 лет, следует из статьи уголовного кодекса. "Часть 8 статьи 204 УК РФ – коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; наказывается штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет..., либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа", – говорится в определении статьи УК РФ. Во вторник Нижневартовский городской суд на два месяца арестовал экс-мэра Сургута Андрея Филатова по уголовному делу о коммерческом подкупе. В инстанции уточняли, что фигурант обвиняется именно по части 8 статьи 204 УК РФ. Ранее источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости задержание Филатова. В окружном управлении СК РФ от комментариев по этому делу пока воздержались. В апреле глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, отмечая, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых "проектах, связанных с экономическим развитием территорий". Филатов в 2021 году был назначен главой Сургута, самого крупного города в Югре, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".

https://ria.ru/20241102/voronov-1981459094.html

https://rsport.ria.ru/20240930/kuzbass-1975547866.html

сургут

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургут, россия, андрей филатов, следственный комитет россии (ск рф)