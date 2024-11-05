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В Сумах прогремели повторные взрывы
В Сумах прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 05.11.2024
В Сумах прогремели повторные взрывы
Повторные взрывы раздаются в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:14
2024-11-05T18:14
2024-11-05T18:14
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МОСКВА, 5 ноя- РИА Новости. Повторные взрывы раздаются в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник телеканал сообщил о взрывах в Сумах. "Еще взрывы слышны в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Сумах прогремели повторные взрывы
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги раздаются повторные взрывы