https://ria.ru/20241105/sumy-1982005831.html

В Сумах прогремели повторные взрывы

В Сумах прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 05.11.2024

В Сумах прогремели повторные взрывы

Повторные взрывы раздаются в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:14

2024-11-05T18:14

2024-11-05T18:14

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 ноя- РИА Новости. Повторные взрывы раздаются в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник телеканал сообщил о взрывах в Сумах. "Еще взрывы слышны в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

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сумская область

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