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Россия изучает предложения по судоходству в Черном море, заявил Лавров - РИА Новости, 05.11.2024
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15:53 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/sudokhodstvo-1981960961.html
Россия изучает предложения по судоходству в Черном море, заявил Лавров
Россия изучает предложения по судоходству в Черном море, заявил Лавров - РИА Новости, 05.11.2024
Россия изучает предложения по судоходству в Черном море, заявил Лавров
Россия изучает предложения Турции и генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству в Черном море, но в них нет свидетельств того, что интересы России будут... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:53
2024-11-05T15:53
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия изучает предложения Турции и генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству в Черном море, но в них нет свидетельств того, что интересы России будут учтены, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Как подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом на полях казанского саммита БРИКС, нам были переданы предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море. Со схожими идеями выступает генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. В настоящее время они изучаются компетентными ведомствами. Но пока ничего нового, что свидетельствовало бы о готовности учесть интересы России, мы не обнаружили", - заявил Лавров. При этом он подчеркнул, что руководство Турции и лично президент Эрдоган "уделяют повышенное внимание" урегулированию украинского кризиса, неоднократно предоставляли площадку для переговоров с представителями Киева. Он напомнил, что в рамках таких контактов в июле 2022 года в Стамбуле были подписаны две договоренности – черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия и меморандум Россия-ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта. "Черноморская инициатива использовалась ими (Киевом - ред.) для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. До сих пор остается невыполненной российская часть сделки о нормализации доступа отечественных сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки", - заключил министр.
https://ria.ru/20241024/guterresh-1979934990.html
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в мире, россия, турция, черное море, антониу гутерреш, сергей лавров, владимир путин, оон, брикс
В мире, Россия, Турция, Черное море, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, БРИКС
Россия изучает предложения по судоходству в Черном море, заявил Лавров

Лавров: Россия изучает предложения Гутерреша по судоходству в Черном море

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия изучает предложения Турции и генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству в Черном море, но в них нет свидетельств того, что интересы России будут учтены, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Как подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом на полях казанского саммита БРИКС, нам были переданы предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море. Со схожими идеями выступает генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. В настоящее время они изучаются компетентными ведомствами. Но пока ничего нового, что свидетельствовало бы о готовности учесть интересы России, мы не обнаружили", - заявил Лавров.
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При этом он подчеркнул, что руководство Турции и лично президент Эрдоган "уделяют повышенное внимание" урегулированию украинского кризиса, неоднократно предоставляли площадку для переговоров с представителями Киева. Он напомнил, что в рамках таких контактов в июле 2022 года в Стамбуле были подписаны две договоренности – черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия и меморандум Россия-ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта.
"Черноморская инициатива использовалась ими (Киевом - ред.) для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. До сих пор остается невыполненной российская часть сделки о нормализации доступа отечественных сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки", - заключил министр.
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В миреРоссияТурцияЧерное мореАнтониу ГутеррешСергей ЛавровВладимир ПутинООНБРИКС
 
 
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