https://ria.ru/20241105/sud-1982011675.html

Суд в Молдавии выступил с особым мнением по вопросу признания референдума

Суд в Молдавии выступил с особым мнением по вопросу признания референдума - РИА Новости, 05.11.2024

Суд в Молдавии выступил с особым мнением по вопросу признания референдума

Судья Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан выступил с особым мнением по вопросу признания референдума о вступлении в ЕС, он полагает, что его коллеги... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:52

2024-11-05T18:52

2024-11-05T18:52

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Судья Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан выступил с особым мнением по вопросу признания референдума о вступлении в ЕС, он полагает, что его коллеги в КС не должны были признавать итоги плебисцита. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". "Считаю, что в данном случае Конституционный суд должен был признать, что конституционный референдум от 20 октября 2024 года состоялся, но отменить его результаты, поскольку конституционный законопроект не набрал нужного для утверждения количества голосов", - говорится в заявлении Цуркана, размещенном на сайте КС. По его словам, в отчете Центральной избирательной комиссией, установлено, что всего в списках избирателей зарегистрировано 3 020 814 избирателей, из них в голосовании приняли участие 1 531 392 человека или 50,7%. "За вынесенный на референдум проект конституционного закона проголосовали 749 719 граждан, или 48,9% от числа принявших участие в голосовании, и соответственно 24,8% от числа зарегистрированных в избирательных списках. Конституционный законопроект не достиг необходимого порога, чтобы считаться одобренным", – пишет в особом мнении судья Цуркан. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241025/kreml-1980066728.html

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981085364.html

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в мире, молдавия, гагаузия, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024, цик молдавии