Рейтинг@Mail.ru
Стубб выступил против того, чтобы Украина уступила России часть территорий - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 05.11.2024 (обновлено: 00:38 06.11.2024)
https://ria.ru/20241105/stubb-1982039979.html
Стубб выступил против того, чтобы Украина уступила России часть территорий
Стубб выступил против того, чтобы Украина уступила России часть территорий - РИА Новости, 06.11.2024
Стубб выступил против того, чтобы Украина уступила России часть территорий
Президент Финляндии Александр Стубб выступил против того, чтобы Украина заключила мир с Россией, уступив часть территории, как это сделала Финляндия, заключив... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-05T22:00
2024-11-06T00:38
в мире
россия
украина
финляндия
владимир путин
нато
александер стубб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выступил против того, чтобы Украина заключила мир с Россией, уступив часть территории, как это сделала Финляндия, заключив мирный договор с Советским Союзом в 1940 году. "Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, - забыть об этом", - сказал он на встрече с представителями ассоциации иностранных журналистов. Его слова приводит издание Helsingin Sanomat. Стубб таким образом прокомментировал так называемую "финскую модель" для прекращения конфликта на Украине, которая подразумевает передачу части территории России. Финский президент добавил, что подобные исторические аналогии следует использовать с осторожностью. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241008/ugroza-1977045769.html
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html
россия
украина
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dc060a9eb89844ee895b996b62cc1b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, финляндия, владимир путин, нато, александер стубб
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Путин, НАТО, Александер Стубб
Стубб выступил против того, чтобы Украина уступила России часть территорий

Стубб выступил против урегулирования конфликта на Украине по финской модели

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выступил против того, чтобы Украина заключила мир с Россией, уступив часть территории, как это сделала Финляндия, заключив мирный договор с Советским Союзом в 1940 году.
"Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, - забыть об этом", - сказал он на встрече с представителями ассоциации иностранных журналистов. Его слова приводит издание Helsingin Sanomat.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Стубб назвал Россию угрозой для Финляндии и НАТО
8 октября, 18:31
Стубб таким образом прокомментировал так называемую "финскую модель" для прекращения конфликта на Украине, которая подразумевает передачу части территории России. Финский президент добавил, что подобные исторические аналогии следует использовать с осторожностью.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Кандидат в президенты от Национальной коалиции Александр Стубб во время голосования на избирательном участке в Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине
10 мая, 09:25
 
В миреРоссияУкраинаФинляндияВладимир ПутинНАТОАлександер Стубб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала