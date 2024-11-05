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Стубб выступил против того, чтобы Украина уступила России часть территорий
Стубб выступил против того, чтобы Украина уступила России часть территорий - РИА Новости, 06.11.2024
Стубб выступил против того, чтобы Украина уступила России часть территорий
Президент Финляндии Александр Стубб выступил против того, чтобы Украина заключила мир с Россией, уступив часть территории, как это сделала Финляндия, заключив... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-05T22:00
2024-11-05T22:00
2024-11-06T00:38
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выступил против того, чтобы Украина заключила мир с Россией, уступив часть территории, как это сделала Финляндия, заключив мирный договор с Советским Союзом в 1940 году. "Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, - забыть об этом", - сказал он на встрече с представителями ассоциации иностранных журналистов. Его слова приводит издание Helsingin Sanomat. Стубб таким образом прокомментировал так называемую "финскую модель" для прекращения конфликта на Украине, которая подразумевает передачу части территории России. Финский президент добавил, что подобные исторические аналогии следует использовать с осторожностью. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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в мире, россия, украина, финляндия, владимир путин, нато, александер стубб
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Путин, НАТО, Александер Стубб
Стубб выступил против того, чтобы Украина уступила России часть территорий
Стубб выступил против урегулирования конфликта на Украине по финской модели