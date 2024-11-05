https://ria.ru/20241105/stroyka-1981970522.html
Несколько крупных соцобъектов строят для добровцев в Липецкой области
Несколько крупных соцобъектов строят для добровцев в Липецкой области - РИА Новости, 05.11.2024
Несколько крупных соцобъектов строят для добровцев в Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов побывал с инспекцией в Добровском муниципальном округе, где проживает 18,5 тысячи человек, там идет строительство... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:30
2024-11-05T16:30
2024-11-05T16:30
липецкая область
игорь артамонов
соцобъекты
строительство
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ЛИПЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов побывал с инспекцией в Добровском муниципальном округе, где проживает 18,5 тысячи человек, там идет строительство нескольких крупных соцобъектов, сообщили в пресс-службе областного правительства.Губернатор Артамонов посетил новый корпус Добровской районной больницы. Весной этого года внешнюю стену здания разрушил украинский беспилотник, из-за чего пришлось провести внеплановые восстановительные работы."Строители справились с этой задачей, и сейчас заканчивают внутреннюю отделку. В корпусе уже установлена часть мебели, поступает оборудование. Здесь разместятся взрослая поликлиника, женская консультация, хирургическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория и отделение скорой помощи. Корпус возводился долго, но результат стоит ожиданий — теперь важно максимально эффективно использовать его возможности", — привели цитату Артамонова в пресс-службе правительства региона.Еще один масштабный объект вскоре появится у добровцев - ледовая арена. Она возводится в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Помимо сеансов массового катания, там будут работать детские секции и проходить тренировки местной хоккейной команды.Третий объект — многофункциональный центр. Кроме МФЦ в здании смогут расположиться служба занятости, детская школа искусств, организационный центр программы "Липецкое долголетие" и реабилитационный центр для детей и взрослых. В отдельном крыле разместится новый автовокзал, который заменит устаревшую автостанцию.
https://ria.ru/20241101/bezopasnost-1981305010.html
https://ria.ru/20241030/investproekt-1980915480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, соцобъекты, строительство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Соцобъекты, Строительство
ЛИПЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов побывал с инспекцией в Добровском муниципальном округе, где проживает 18,5 тысячи человек, там идет строительство нескольких крупных соцобъектов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Губернатор Артамонов посетил новый корпус Добровской районной больницы. Весной этого года внешнюю стену здания разрушил украинский беспилотник, из-за чего пришлось провести внеплановые восстановительные работы.
"Строители справились с этой задачей, и сейчас заканчивают внутреннюю отделку. В корпусе уже установлена часть мебели, поступает оборудование. Здесь разместятся взрослая поликлиника, женская консультация, хирургическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория и отделение скорой помощи. Корпус возводился долго, но результат стоит ожиданий — теперь важно максимально эффективно использовать его возможности", — привели цитату Артамонова в пресс-службе правительства региона.
Еще один масштабный объект вскоре появится у добровцев - ледовая арена. Она возводится в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Помимо сеансов массового катания, там будут работать детские секции и проходить тренировки местной хоккейной команды.
Третий объект — многофункциональный центр. Кроме МФЦ
в здании смогут расположиться служба занятости, детская школа искусств, организационный центр программы "Липецкое долголетие" и реабилитационный центр для детей и взрослых. В отдельном крыле разместится новый автовокзал, который заменит устаревшую автостанцию.