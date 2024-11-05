https://ria.ru/20241105/ssha-1982050485.html

Президент США захочет переложить на ЕС расходы на Украину, заявили в Польше

Президент США захочет переложить на ЕС расходы на Украину, заявили в Польше - РИА Новости, 05.11.2024

Президент США захочет переложить на ЕС расходы на Украину, заявили в Польше

Любой президент США захочет переложить на Европу расходы по поддержке Украины, заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире радиостанции... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:33

2024-11-05T23:33

2024-11-05T23:33

в мире

сша

украина

европа

яцек чапутович

камала харрис

дональд трамп

евросоюз

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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Любой президент США захочет переложить на Европу расходы по поддержке Украины, заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире радиостанции RMF FM. "Я думаю, что кто бы не выиграл (выборы президента США – ред.), американцы захотят переложить бремя расходов на поддержку Украины на европейцев", - сказал Чапутович. При этом он отметил, что такому развитию ситуации ряд стран ЕС будут противиться. "Здесь есть большая проблема, потому что я не вижу желания со стороны Германии, Франции и других стран продолжать финансировать эту войну. Поэтому я пессимист", - сказал экс-министр. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, европа, яцек чапутович, камала харрис, дональд трамп, евросоюз