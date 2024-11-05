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Президент США захочет переложить на ЕС расходы на Украину, заявили в Польше
Президент США захочет переложить на ЕС расходы на Украину, заявили в Польше - РИА Новости, 05.11.2024
Президент США захочет переложить на ЕС расходы на Украину, заявили в Польше
Любой президент США захочет переложить на Европу расходы по поддержке Украины, заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире радиостанции... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:33
2024-11-05T23:33
2024-11-05T23:33
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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Любой президент США захочет переложить на Европу расходы по поддержке Украины, заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире радиостанции RMF FM. "Я думаю, что кто бы не выиграл (выборы президента США – ред.), американцы захотят переложить бремя расходов на поддержку Украины на европейцев", - сказал Чапутович. При этом он отметил, что такому развитию ситуации ряд стран ЕС будут противиться. "Здесь есть большая проблема, потому что я не вижу желания со стороны Германии, Франции и других стран продолжать финансировать эту войну. Поэтому я пессимист", - сказал экс-министр. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, яцек чапутович, камала харрис, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Украина, Европа, Яцек Чапутович, Камала Харрис, Дональд Трамп, Евросоюз
Президент США захочет переложить на ЕС расходы на Украину, заявили в Польше
Чапутович: любой президент США захочет переложить на Европу расходы по Украине