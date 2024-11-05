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В Мичигане закрыли избирательный участок из-за утечки газа
В Мичигане закрыли избирательный участок из-за утечки газа - РИА Новости, 05.11.2024
В Мичигане закрыли избирательный участок из-за утечки газа
Избирательный участок в городе Нортвилл американского штата Мичиган закрыт из-за утечки газа, избирателей перенаправили на другой участок, передает агентство... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:15
2024-11-05T23:15
2024-11-05T23:15
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Избирательный участок в городе Нортвилл американского штата Мичиган закрыт из-за утечки газа, избирателей перенаправили на другой участок, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Чиновники в (городе - ред.) Нортвилл, Мичиган, в полдень закрыли избирательный участок и перенаправили избирателей на другой участок в пригороде Детройта в связи с утечкой природного газа", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что коммунальная компания Consumers Energy расследует обстоятельства утечки. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мичиган, детройт, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Мичиган, Детройт, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В Мичигане закрыли избирательный участок из-за утечки газа
AP: избирательный участок в американском штате Мичиган закрыли из-за утечки газа