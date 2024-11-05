https://ria.ru/20241105/ssha-1982048507.html

В Мичигане закрыли избирательный участок из-за утечки газа

В Мичигане закрыли избирательный участок из-за утечки газа - РИА Новости, 05.11.2024

В Мичигане закрыли избирательный участок из-за утечки газа

Избирательный участок в городе Нортвилл американского штата Мичиган закрыт из-за утечки газа, избирателей перенаправили на другой участок, передает агентство... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:15

2024-11-05T23:15

2024-11-05T23:15

в мире

мичиган

детройт

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Избирательный участок в городе Нортвилл американского штата Мичиган закрыт из-за утечки газа, избирателей перенаправили на другой участок, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Чиновники в (городе - ред.) Нортвилл, Мичиган, в полдень закрыли избирательный участок и перенаправили избирателей на другой участок в пригороде Детройта в связи с утечкой природного газа", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что коммунальная компания Consumers Energy расследует обстоятельства утечки. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

мичиган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мичиган, детройт, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024