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В штате Нью-Йорк мужчина угрожал сжечь избирательный участок

В штате Нью-Йорк мужчина угрожал сжечь избирательный участок - РИА Новости, 05.11.2024

В штате Нью-Йорк мужчина угрожал сжечь избирательный участок

Полиция в городе Фаулер американского штата Нью-Йорк задержала мужчину, который угрожал сжечь избирательный участок. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:02

2024-11-05T21:02

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НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя - РИА Новости. Полиция в городе Фаулер американского штата Нью-Йорк задержала мужчину, который угрожал сжечь избирательный участок. Согласно заявлению полиции штата, мужчина не был допущен к голосованию, а затем начал выкрикивать высказывания с угрозами. "Расследование установило, что мужчина, ранее осужденный за преступление, попытался проголосовать, а в его статусе было указано, что он не перерегистрировался с момента освобождения из тюрьмы. Он разозлился и начал выкрикивать замечания, в частности, с угрозами сжечь это место и вернуться с огнестрельным оружием. Мужчина скрылся с места происшествия. Полиция штата активно разыскивала мужчину, он был обнаружен и взят под стражу без происшествий", - сообщает полиция на своем сайте. Как отмечается, задержанного увезли на допрос. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, нью-йорк (штат)