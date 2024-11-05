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Впервые голосовавший американец удивился отсутствию приватности на участках
Впервые голосовавший американец удивился отсутствию приватности на участках - РИА Новости, 05.11.2024
Впервые голосовавший американец удивился отсутствию приватности на участках
Американец Пол из города Александрия, входящего в столичную агломерацию, рассказал РИА Новости о том, что его первый опыт голосования на выборах США удивил... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:52
2024-11-05T20:52
2024-11-05T20:52
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Американец Пол из города Александрия, входящего в столичную агломерацию, рассказал РИА Новости о том, что его первый опыт голосования на выборах США удивил отсутствием приватности при заполнении бюллетеня на избирательном участке. "Я был немного удивлен, что избирательные участки не были закрытыми, каждый проходящий мимо мог видеть, за кого я отдаю свой голос", - cказал Пол и пояснил, что кабина голосования на его участке выглядела как картонная трехсторонняя перегородка. Он отметил, что в отличие от некоторых избирательных участков в городе Вашингтоне, где ранее РИА Новости обозревало длинные очереди, в Александрии ему не пришлось стоять в очереди, и в целом он доволен скоростью и организацией процесса. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, александрия, сша, вашингтон (штат), выборы президента сша — 2024
В мире, Александрия, США, Вашингтон (штат), Выборы президента США — 2024
Впервые голосовавший американец удивился отсутствию приватности на участках
Американец Пол: на участках в Александрии всем видно, за кого люди отдают голос