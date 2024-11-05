https://ria.ru/20241105/ssha-1982020289.html

Харрис рассказала, чем отличается от Трампа

Харрис рассказала, чем отличается от Трампа - РИА Новости, 05.11.2024

Харрис рассказала, чем отличается от Трампа

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис во вторник заявила, что в случае победы придет в Овальный кабинет с перечнем задач, в то время как ее... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:35

2024-11-05T19:35

2024-11-05T19:35

в мире

джорджия

сша

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дональд трамп

камала харрис

руди джулиани

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис во вторник заявила, что в случае победы придет в Овальный кабинет с перечнем задач, в то время как ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп якобы придет со списком своих врагов. Ранее Трамп в случае своей победы пообещал подвергнуть следствию тех политиков, чиновников и выборщиков, которые якобы были замешаны в фальсификации результатов выборов в 2020 году. Он отказывается признавать своего поражение на предыдущих выборах. Из-за неподтвержденных обвинений в якобы фальсификации выборов некоторым союзникам Трампа, например, бывшему адвокату Руди Джулиани, суд постановил выплатить 148 миллионов долларов двум сотрудникам избиркома в штате Джорджия за клевету и нанесенный моральный ущерб. "(Трамп - ред.) проводит все время, рассказывая о себе, своих обидах, своих планах возмездия, он пойдет в Овальный кабинет со своим списком врагов, я же пойду в офис со своим списком дел, работая во имя американского народа", - заявила Харрис в интервью радиостанции V-103. Она повторила свои предвыборные обещания работать над улучшением экономического положения среднего класса и снижением инфляции. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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в мире, джорджия, сша, аризона, дональд трамп, камала харрис, руди джулиани, выборы президента сша — 2024