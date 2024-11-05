Харрис рассказала, чем отличается от Трампа
Харрис заявила, что придет в кабинет со списком задач, а Трамп со списком врагов
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис во вторник заявила, что в случае победы придет в Овальный кабинет с перечнем задач, в то время как ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп якобы придет со списком своих врагов.
Ранее Трамп в случае своей победы пообещал подвергнуть следствию тех политиков, чиновников и выборщиков, которые якобы были замешаны в фальсификации результатов выборов в 2020 году. Он отказывается признавать своего поражение на предыдущих выборах. Из-за неподтвержденных обвинений в якобы фальсификации выборов некоторым союзникам Трампа, например, бывшему адвокату Руди Джулиани, суд постановил выплатить 148 миллионов долларов двум сотрудникам избиркома в штате Джорджия за клевету и нанесенный моральный ущерб.
"(Трамп - ред.) проводит все время, рассказывая о себе, своих обидах, своих планах возмездия, он пойдет в Овальный кабинет со своим списком врагов, я же пойду в офис со своим списком дел, работая во имя американского народа", - заявила Харрис в интервью радиостанции V-103.
Она повторила свои предвыборные обещания работать над улучшением экономического положения среднего класса и снижением инфляции.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.