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"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 05.11.2024
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19:16 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/ssha-1982016335.html
"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы
"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 05.11.2024
"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы
США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:16
2024-11-05T19:16
технологии
россия
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джорджия
мария захарова
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СОЧИ, 5 ноя - РИА Новости. США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вот сейчас весь мир замер, на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы обвинили опять Россию и другие страны, что они якобы распространяют ложь об американских выборах, и внутри американского общества тоже распространяют якобы ложь", - сказала она журналистам на полях 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Вы знаете, если послушать двух американских кандидатов и то, как они друг друга обвиняют во лжи, то другим странам здесь уже делать нечего", - добавила Захарова. Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Позднее посольство России в Вашингтоне на фоне приближающихся выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
https://ria.ru/20240419/ssha-1941123622.html
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технологии, россия, сша, джорджия, мария захарова, международный дискуссионный клуб "валдай", фбр
Технологии, Россия, США, Джорджия, Мария Захарова, Международный дискуссионный клуб "Валдай", ФБР
"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы

Захарова: США вновь заводят шарманку, что в их выборы якобы вмешивается Россия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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СОЧИ, 5 ноя - РИА Новости. США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот сейчас весь мир замер, на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы обвинили опять Россию и другие страны, что они якобы распространяют ложь об американских выборах, и внутри американского общества тоже распространяют якобы ложь", - сказала она журналистам на полях 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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"Вы знаете, если послушать двух американских кандидатов и то, как они друг друга обвиняют во лжи, то другим странам здесь уже делать нечего", - добавила Захарова.
Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия.
Позднее посольство России в Вашингтоне на фоне приближающихся выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела.
Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
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Вчера, 10:31
 
ТехнологииРоссияСШАДжорджияМария ЗахароваМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ФБР
 
 
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