"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы
Захарова: США вновь заводят шарманку, что в их выборы якобы вмешивается Россия
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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СОЧИ, 5 ноя - РИА Новости. США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот сейчас весь мир замер, на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы обвинили опять Россию и другие страны, что они якобы распространяют ложь об американских выборах, и внутри американского общества тоже распространяют якобы ложь", - сказала она журналистам на полях 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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"Вы знаете, если послушать двух американских кандидатов и то, как они друг друга обвиняют во лжи, то другим странам здесь уже делать нечего", - добавила Захарова.
Позднее посольство России в Вашингтоне на фоне приближающихся выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела.
Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.