https://ria.ru/20241105/ssha-1982016335.html

"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы

"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 05.11.2024

"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы

США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:16

2024-11-05T19:16

2024-11-05T19:16

технологии

россия

сша

джорджия

мария захарова

международный дискуссионный клуб "валдай"

фбр

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СОЧИ, 5 ноя - РИА Новости. США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вот сейчас весь мир замер, на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы обвинили опять Россию и другие страны, что они якобы распространяют ложь об американских выборах, и внутри американского общества тоже распространяют якобы ложь", - сказала она журналистам на полях 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Вы знаете, если послушать двух американских кандидатов и то, как они друг друга обвиняют во лжи, то другим странам здесь уже делать нечего", - добавила Захарова. Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Позднее посольство России в Вашингтоне на фоне приближающихся выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

https://ria.ru/20240419/ssha-1941123622.html

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технологии, россия, сша, джорджия, мария захарова, международный дискуссионный клуб "валдай", фбр