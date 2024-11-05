https://ria.ru/20241105/ssha-1982002560.html

Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах

Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах - РИА Новости, 05.11.2024

Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:03

2024-11-05T18:03

2024-11-05T18:18

в мире

сша

огайо

цинциннати

дональд трамп

камала харрис

тим уолц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982006016_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea13cd269d0bfa769df88610aef0ea45.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо. "У меня хорошее чувство об этой гонке", - сказал Вэнс после голосования вместе с супругой, трансляцию вел телеканал CNN. Он также отметил, что позднее во вторник направится во Флориду, где присоединится к кандидату в президенты США Дональду Трампу. Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

сша

огайо

цинциннати

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, огайо, цинциннати, дональд трамп, камала харрис, тим уолц