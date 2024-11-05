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Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах - РИА Новости, 05.11.2024
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18:03 05.11.2024 (обновлено: 18:18 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ssha-1982002560.html
Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах
Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах - РИА Новости, 05.11.2024
Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:03
2024-11-05T18:18
в мире
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огайо
цинциннати
дональд трамп
камала харрис
тим уолц
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо. "У меня хорошее чувство об этой гонке", - сказал Вэнс после голосования вместе с супругой, трансляцию вел телеканал CNN. Он также отметил, что позднее во вторник направится во Флориду, где присоединится к кандидату в президенты США Дональду Трампу. Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.
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в мире, сша, огайо, цинциннати, дональд трамп, камала харрис, тим уолц
В мире, США, Огайо, Цинциннати, Дональд Трамп, Камала Харрис, Тим Уолц
Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в Цинциннати

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо.
"У меня хорошее чувство об этой гонке", - сказал Вэнс после голосования вместе с супругой, трансляцию вел телеканал CNN.
Он также отметил, что позднее во вторник направится во Флориду, где присоединится к кандидату в президенты США Дональду Трампу.
Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
В миреСШАОгайоЦинциннатиДональд ТрампКамала ХаррисТим Уолц
 
 
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