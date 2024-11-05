Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в Цинциннати
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в городе Цинциннати в штате Огайо.
"У меня хорошее чувство об этой гонке", - сказал Вэнс после голосования вместе с супругой, трансляцию вел телеканал CNN.
Он также отметил, что позднее во вторник направится во Флориду, где присоединится к кандидату в президенты США Дональду Трампу.
Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.