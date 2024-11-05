https://ria.ru/20241105/ssha-1982000096.html

Букмекеры повысили ставки на победу Трампа

Букмекеры повысили ставки на победу Трампа - РИА Новости, 05.11.2024

Букмекеры повысили ставки на победу Трампа

Американские букмекеры в последние дни стали повышать ставки на победу кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, он сохраняет лидерство по... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:53

2024-11-05T17:53

2024-11-05T22:06

технологии

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американские букмекеры в последние дни стали повышать ставки на победу кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, он сохраняет лидерство по сравнению со своим конкурентом от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис, следует из данных, проанализированных РИА Новости.Так, на прошлых выходных Трампу в среднем предсказывали победу 56,7%, однако ко вторнику уровень его поддержки повысился до 58,7%. Что касается Харрис, то по состоянию на прошлые выходные на ее победу делали ставки 43% букмекеров, однако по состоянию на 16.56 мск в во вторник уровень ее поддержки снизился до 40,9%, следует из данных портала-агрегатора Election Betting Odds. Сервис суммирует данные букмекерских контор Betfair, Smarkets, PredictIt, Polymarket и Kalshi, обновляя их каждые 20 минут. Если рассматривать крупнейшие платформы в отдельности, то на платформе Polymarket на выборы поставлено почти 3,3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа поднялись на 3,4 процентных пункта с вечера воскресенья по вашингтонскому времени (ночь на понедельник мск), теперь на его победу делают ставки 62% пользователей. В Харрис по состоянию на вторник верят 38%, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем на прошлых выходных.На платформе Kalshi, где на кандидатов в президенты США в совокупности поставлено 239 миллионов долларов, в победу Трампа верят 59%, что по сравнению с прошлым воскресеньем является ростом почти на девять процентных пунктов. В победу вице-президента верят 41%, это падение почти на девять процентных пунктов по сравнению с 3 ноября.Выборы президента США проходят 5 ноября.

https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024