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Politico рассказала, почему аналитики не прогнозируют итоги выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
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17:35 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/ssha-1981996294.html
Politico рассказала, почему аналитики не прогнозируют итоги выборов в США
Politico рассказала, почему аналитики не прогнозируют итоги выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
Politico рассказала, почему аналитики не прогнозируют итоги выборов в США
Аналитики не берутся составлять прогнозы по результатам выборов президента США из-за высокой степени их непредсказуемости, сообщает газета Politico. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:35
2024-11-05T17:35
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аналитики не берутся составлять прогнозы по результатам выборов президента США из-за высокой степени их непредсказуемости, сообщает газета Politico. По словам издания, еще никогда в истории не было так много неопределенности и так много "вариантов" результатов выборов. Отмечается, что аналитики как республиканцы, так и демократы относят неопределенность результатов выборов в США к слишком разделенному электорату и небольшим изменениям результатов опросов поддержки кандидатов. "Я не думаю, что кто-либо знает, чем это закончится. Я думаю, те, кто заявляют, что они знают, врут", - заявила Politico бывший старший советник предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы Патти Солис Дойл. Как добавила газете Солис Дойл, это самые непредсказуемые выборы за ее более чем три десятилетия ее работы в президентских кампаниях. "Самый разумный ответ, который я сейчас могу дать (по выборам США - ред.): я не знаю. Все, что я вижу, противоречит само себе", - добавил изданию бывший директор по связям с общественностью Национального комитета Республиканской партии Дуглас Хей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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в мире, сша, барак обама, камала харрис, дональд трамп, politico, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Барак Обама, Камала Харрис, Дональд Трамп, Politico, Выборы президента США — 2024
Politico рассказала, почему аналитики не прогнозируют итоги выборов в США

Politico: аналитики не прогнозируют итоги выборов США из-за непредсказуемости

© AP Photo / Rogelio V. SolisВыборы президента США на избирательном участке в Норт-Джексоне, штат Миссисипи
Выборы президента США на избирательном участке в Норт-Джексоне, штат Миссисипи - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Выборы президента США на избирательном участке в Норт-Джексоне, штат Миссисипи
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аналитики не берутся составлять прогнозы по результатам выборов президента США из-за высокой степени их непредсказуемости, сообщает газета Politico.
По словам издания, еще никогда в истории не было так много неопределенности и так много "вариантов" результатов выборов. Отмечается, что аналитики как республиканцы, так и демократы относят неопределенность результатов выборов в США к слишком разделенному электорату и небольшим изменениям результатов опросов поддержки кандидатов.
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"Я не думаю, что кто-либо знает, чем это закончится. Я думаю, те, кто заявляют, что они знают, врут", - заявила Politico бывший старший советник предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы Патти Солис Дойл.
Как добавила газете Солис Дойл, это самые непредсказуемые выборы за ее более чем три десятилетия ее работы в президентских кампаниях.
"Самый разумный ответ, который я сейчас могу дать (по выборам США - ред.): я не знаю. Все, что я вижу, противоречит само себе", - добавил изданию бывший директор по связям с общественностью Национального комитета Республиканской партии Дуглас Хей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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