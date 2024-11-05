https://ria.ru/20241105/ssha-1981996294.html

Politico рассказала, почему аналитики не прогнозируют итоги выборов в США

Politico рассказала, почему аналитики не прогнозируют итоги выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024

Politico рассказала, почему аналитики не прогнозируют итоги выборов в США

Аналитики не берутся составлять прогнозы по результатам выборов президента США из-за высокой степени их непредсказуемости, сообщает газета Politico. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:35

2024-11-05T17:35

2024-11-05T17:35

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барак обама

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дональд трамп

politico

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аналитики не берутся составлять прогнозы по результатам выборов президента США из-за высокой степени их непредсказуемости, сообщает газета Politico. По словам издания, еще никогда в истории не было так много неопределенности и так много "вариантов" результатов выборов. Отмечается, что аналитики как республиканцы, так и демократы относят неопределенность результатов выборов в США к слишком разделенному электорату и небольшим изменениям результатов опросов поддержки кандидатов. "Я не думаю, что кто-либо знает, чем это закончится. Я думаю, те, кто заявляют, что они знают, врут", - заявила Politico бывший старший советник предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы Патти Солис Дойл. Как добавила газете Солис Дойл, это самые непредсказуемые выборы за ее более чем три десятилетия ее работы в президентских кампаниях. "Самый разумный ответ, который я сейчас могу дать (по выборам США - ред.): я не знаю. Все, что я вижу, противоречит само себе", - добавил изданию бывший директор по связям с общественностью Национального комитета Республиканской партии Дуглас Хей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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