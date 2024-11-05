Трамп и Харрис проведут встречи со сторонниками
NBC News: Трамп и Харрис проведут день выборов, встречаясь со сторонниками
© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис проведут день выборов относительно спокойно: Дональд Трамп проведет вечером во Флориде встречу со своими сторонниками, а Камала Харрис даст интервью и также проведет встречу со сторонниками в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News.
"После месяцев практически непрерывной предвыборной кампании у Трампа и Харрис будет относительно спокойный день, прежде чем они сегодня вечером встретятся со своими сторонниками. Ожидается, что Трамп отправится в кабинку для голосования во Флориде, а затем присоединится к (кандидату в вице-президенту Джей Ди - ред.) Вэнсу на вечеринке в конференц-центре Палм-Бич", - говористя в сообщении телеканала.
Харрис посетит собрание в университете Говарда в Вашингтоне, а также присоединится к нескольким радиоинтервью. Вечером к ней присоединится кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолц.
Выборы президента США проходят во вторник Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.