https://ria.ru/20241105/ssha-1981995076.html

Трамп и Харрис проведут встречи со сторонниками

Трамп и Харрис проведут встречи со сторонниками - РИА Новости, 05.11.2024

Трамп и Харрис проведут встречи со сторонниками

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис проведут день выборов относительно спокойно: Дональд Трамп проведет вечером во Флориде встречу со... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:32

2024-11-05T17:32

2024-11-05T17:32

в мире

сша

флорида

вашингтон (штат)

дональд трамп

камала харрис

тим уолц

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4582f1666de7dec0da78923cc54f51bd.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис проведут день выборов относительно спокойно: Дональд Трамп проведет вечером во Флориде встречу со своими сторонниками, а Камала Харрис даст интервью и также проведет встречу со сторонниками в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News. "После месяцев практически непрерывной предвыборной кампании у Трампа и Харрис будет относительно спокойный день, прежде чем они сегодня вечером встретятся со своими сторонниками. Ожидается, что Трамп отправится в кабинку для голосования во Флориде, а затем присоединится к (кандидату в вице-президенту Джей Ди - ред.) Вэнсу на вечеринке в конференц-центре Палм-Бич", - говористя в сообщении телеканала. Харрис посетит собрание в университете Говарда в Вашингтоне, а также присоединится к нескольким радиоинтервью. Вечером к ней присоединится кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолц. Выборы президента США проходят во вторник Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

сша

флорида

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, тим уолц, выборы президента сша — 2024