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Трамп и Харрис проведут встречи со сторонниками - РИА Новости, 05.11.2024
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17:32 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/ssha-1981995076.html
Трамп и Харрис проведут встречи со сторонниками
Трамп и Харрис проведут встречи со сторонниками - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп и Харрис проведут встречи со сторонниками
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис проведут день выборов относительно спокойно: Дональд Трамп проведет вечером во Флориде встречу со... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:32
2024-11-05T17:32
в мире
сша
флорида
вашингтон (штат)
дональд трамп
камала харрис
тим уолц
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис проведут день выборов относительно спокойно: Дональд Трамп проведет вечером во Флориде встречу со своими сторонниками, а Камала Харрис даст интервью и также проведет встречу со сторонниками в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News. "После месяцев практически непрерывной предвыборной кампании у Трампа и Харрис будет относительно спокойный день, прежде чем они сегодня вечером встретятся со своими сторонниками. Ожидается, что Трамп отправится в кабинку для голосования во Флориде, а затем присоединится к (кандидату в вице-президенту Джей Ди - ред.) Вэнсу на вечеринке в конференц-центре Палм-Бич", - говористя в сообщении телеканала. Харрис посетит собрание в университете Говарда в Вашингтоне, а также присоединится к нескольким радиоинтервью. Вечером к ней присоединится кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолц. Выборы президента США проходят во вторник Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
сша
флорида
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в мире, сша, флорида, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, тим уолц, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Камала Харрис, Тим Уолц, Выборы президента США — 2024
Трамп и Харрис проведут встречи со сторонниками

NBC News: Трамп и Харрис проведут день выборов, встречаясь со сторонниками

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис проведут день выборов относительно спокойно: Дональд Трамп проведет вечером во Флориде встречу со своими сторонниками, а Камала Харрис даст интервью и также проведет встречу со сторонниками в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News.
"После месяцев практически непрерывной предвыборной кампании у Трампа и Харрис будет относительно спокойный день, прежде чем они сегодня вечером встретятся со своими сторонниками. Ожидается, что Трамп отправится в кабинку для голосования во Флориде, а затем присоединится к (кандидату в вице-президенту Джей Ди - ред.) Вэнсу на вечеринке в конференц-центре Палм-Бич", - говористя в сообщении телеканала.
Харрис посетит собрание в университете Говарда в Вашингтоне, а также присоединится к нескольким радиоинтервью. Вечером к ней присоединится кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолц.
Выборы президента США проходят во вторник Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
В миреСШАФлоридаВашингтон (штат)Дональд ТрампКамала ХаррисТим УолцВыборы президента США — 2024
 
 
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