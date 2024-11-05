СМИ: большинство газет в США не поддержали одного кандидата в президенты
Axios: большинство газет США не поддержали одного кандидата в президенты
© AP Photo / Charles KrupaГолосование на выборах президента США в Диксвилл-Нотч
© AP Photo / Charles Krupa
Голосование на выборах президента США в Диксвилл-Нотч
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Большинство крупнейших американских газет не выступили в поддержку одного из кандидатов в президентской гонке, что резко отличается от ситуации в предыдущие избирательные циклы, сообщает портал Axios.
"Подавляющее большинство крупнейших по тиражу американских газет в этом году не поддерживают кандидата в президенты, что стало резким отклонением от предыдущих выборов", - говорится в сообщении.
По данным Axios, среди 100 наиболее тиражируемых американских изданий около 70 не поддержали ни экс-президента США Дональда Трампа, ни кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис. При этом в поддержку Трампа выступили лишь два издания: New York Post и Las Vegas Review-Journal, которыми, как отмечает портал, владеют сторонники Трампа.
В то же время владельцы Washington Post миллиардер Джефф Безос и Los Angeles Times бизнесмен Патрик Сун-Шионг, принявшие решение о нейтралитете своих газет и отказавшиеся поддержать Харрис, подверглись обвинениям в постановке своих бизнес-интересов выше независимости изданий, отмечает портал.
Ранее Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре. В протест уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Газета исторически поддерживает демократических кандидатов и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис. Решение не поддерживать кандидатуру на выборах 2024 года было принято владельцем газеты, миллиардером Джеффом Безосом, основателем интернет-гиганта Amazon, сообщила сама газета, ссылаясь на четыре анонимных источника.
Помимо Washington Post, нейтральную позицию на этих выборах заняла газета Los Angeles Times, несмотря на то, что ранее поддерживала демократов. Решение принял владелец газеты, миллиардер Патрик Сун-Шионг. Он считает, что не стоит навязывать мнение читателям, и решение они должны принять сами. В протест уже трое сотрудников газеты покинули свои посты.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.