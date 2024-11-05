https://ria.ru/20241105/ssha-1981930821.html

В нескольких американских штатах открылись избирательные участки

В нескольких американских штатах открылись избирательные участки - РИА Новости, 05.11.2024

В нескольких американских штатах открылись избирательные участки

Первые участки для голосования на президентских выборах в США открылись в нескольких американских штатах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:03

2024-11-05T14:03

2024-11-05T14:33

в мире

коннектикут

индиана

кентукки

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886176_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_1d6fad8ba9ee3b6c437f90fd099b8cb6.jpg

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Первые участки для голосования на президентских выборах в США открылись в нескольких американских штатах, передает корреспондент РИА Новости. Избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния могут отдать свой голос уже с 6:00 по вашингтонскому времени (14:00 мск). Президентская гонка в этом году развернулась между вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и бывшим президентом Дональдом Трампом, выдвинутым Республиканской партией. Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в конгресс, во время которых заместят все 435 мест в палате представителей и треть кресел в сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации. С открытием первых участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/tramp-1981883421.html

https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html

коннектикут

индиана

кентукки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, коннектикут, индиана, кентукки, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024