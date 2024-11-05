В нескольких американских штатах открылись избирательные участки
В семи американских штатах открылись первые избирательные участки
© AP Photo / Charles KrupaГолосование на выборах президента США в Диксвилл-Нотч
© AP Photo / Charles Krupa
Голосование на выборах президента США в Диксвилл-Нотч
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Первые участки для голосования на президентских выборах в США открылись в нескольких американских штатах, передает корреспондент РИА Новости.
Избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния могут отдать свой голос уже с 6:00 по вашингтонскому времени (14:00 мск).
Президентская гонка в этом году развернулась между вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и бывшим президентом Дональдом Трампом, выдвинутым Республиканской партией.
Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.
Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в конгресс, во время которых заместят все 435 мест в палате представителей и треть кресел в сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.
С открытием первых участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.