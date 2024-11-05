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В нескольких американских штатах открылись избирательные участки - РИА Новости, 05.11.2024
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14:03 05.11.2024 (обновлено: 14:33 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ssha-1981930821.html
В нескольких американских штатах открылись избирательные участки
В нескольких американских штатах открылись избирательные участки - РИА Новости, 05.11.2024
В нескольких американских штатах открылись избирательные участки
Первые участки для голосования на президентских выборах в США открылись в нескольких американских штатах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:03
2024-11-05T14:33
в мире
коннектикут
индиана
кентукки
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Первые участки для голосования на президентских выборах в США открылись в нескольких американских штатах, передает корреспондент РИА Новости. Избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния могут отдать свой голос уже с 6:00 по вашингтонскому времени (14:00 мск). Президентская гонка в этом году развернулась между вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и бывшим президентом Дональдом Трампом, выдвинутым Республиканской партией. Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в конгресс, во время которых заместят все 435 мест в палате представителей и треть кресел в сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации. С открытием первых участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241105/tramp-1981883421.html
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в мире, коннектикут, индиана, кентукки, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Коннектикут, Индиана, Кентукки, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В нескольких американских штатах открылись избирательные участки

В семи американских штатах открылись первые избирательные участки

© AP Photo / Charles KrupaГолосование на выборах президента США в Диксвилл-Нотч
Голосование на выборах президента США в Диксвилл-Нотч - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Голосование на выборах президента США в Диксвилл-Нотч
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Первые участки для голосования на президентских выборах в США открылись в нескольких американских штатах, передает корреспондент РИА Новости.
Избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния могут отдать свой голос уже с 6:00 по вашингтонскому времени (14:00 мск).
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
Президентская гонка в этом году развернулась между вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и бывшим президентом Дональдом Трампом, выдвинутым Республиканской партией.
Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.
Результаты выборов президента США на избирательном участке в поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир. 5 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Стали известны итоги выборов президента на первом открывшемся участке в США
Вчера, 10:11
Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в конгресс, во время которых заместят все 435 мест в палате представителей и треть кресел в сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.
С открытием первых участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.
Мужчина наблюдает за ходом подсчета голосов на выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди
Вчера, 08:00
 
В миреКоннектикутИндианаКентуккиКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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