https://ria.ru/20241105/ssha-1981897777.html

США отправили Польше первую партию танков Abrams новейшей версии, пишут СМИ

США отправили Польше первую партию танков Abrams новейшей версии, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

США отправили Польше первую партию танков Abrams новейшей версии, пишут СМИ

США отправили Польше первую партию танков Abrams новейшей версии M1A2SEPv3, сообщает издание Defence24. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:43

2024-11-05T11:43

2024-11-05T11:43

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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. США отправили Польше первую партию танков Abrams новейшей версии M1A2SEPv3, сообщает издание Defence24. "В Польшу направляется еще одна партия танков Abrams для Войска польского. На этот раз речь идет про машины в последней версии M1A2SEPv3", - говорится в сообщении. Отмечается, что транспортировка проходит в обстановке секретности. "По соображениям безопасности производитель не указывает количество машин, находящихся в этом транспорте, название судна, которым он плывет, а также сроки отплытия и захода в один из портов Польши. Мы также не знаем, в какой порт зайдет корабль с Abrams", - говорится в сообщении. По данным издания, новые Abrams должны прибыть в Польшу через несколько недель. Отмечается, что танки будут доставлены раньше, чем предполагал ранее согласованный график, согласно которому первые машины должны были прибыть в Польшу в начале 2025 года. Завершение поставок запланировано на конец 2026 года. В 2022 году Польша заключила контракт на поставку 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в более старой версии M1A1 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.

https://ria.ru/20241104/kanada-1981847042.html

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в мире, польша, сша