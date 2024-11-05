https://ria.ru/20241105/ssha-1981896581.html

Эксперт рассказал, что ждет США после выборов

Эксперт рассказал, что ждет США после выборов - РИА Новости, 05.11.2024

Эксперт рассказал, что ждет США после выборов

США ждет дестабилизация, кто бы ни победил на выборах, страна в любом случае будет оставаться расколотой с поляризованной политической системой, сообщил в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:33

2024-11-05T11:33

2024-11-05T11:33

сша

америка

дональд трамп

камала харрис

высшая школа экономики (вшэ)

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США ждет дестабилизация, кто бы ни победил на выборах, страна в любом случае будет оставаться расколотой с поляризованной политической системой, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Дело в том, что и в случае победы (Дональда) Трампа, и в случае победы (Камалы) Харрис Америку ждет, во-первых, существенная внутриполитическая дестабилизация, и, в любом случае, Америка будет оставаться расколотой страной с поляризованной политической системой", - сказал Суслов. "Оба хуже", - добавил он, отвечая на вопрос о том, кто из кандидатов для США лучше. По словам эксперта, перспектива воссоединения Соединенных Штатов, нормализации их внутриполитической ситуации пока вообще не просматривается - острая внутриполитическая борьба, попытки представить политических оппонентов в качестве противников останутся. "В любом случае, скорее всего, в Америке сохранится ситуация разделенного правления, когда одна из ветвей власти хотя бы частично будет оставаться под контролем другой партии, чем та, которая контролирует исполнительную власть. То есть если победят демократы, то одна из палат Конгресса будет все равно в руках республиканцев и наоборот. Америка будет оставаться расколотой страной, будет наблюдаться серьезная дестабилизация ситуации в Соединенных Штатах", - заключил Суслов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20240924/ssha-1974262831.html

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сша, америка, дональд трамп, камала харрис, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024, в мире