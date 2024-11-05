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Мартиндейл рассказал, зачем США поддерживают конфликт на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/ssha-1981889660.html
Мартиндейл рассказал, зачем США поддерживают конфликт на Украине
Мартиндейл рассказал, зачем США поддерживают конфликт на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
Мартиндейл рассказал, зачем США поддерживают конфликт на Украине
Поддерживая конфликт на Украине, США пытаются избавиться от конкурента в лице России, американские элиты видят потенциал в российских лесах, нефти, заявил в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:03
2024-11-05T11:03
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дэниэл мартиндейл
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поддерживая конфликт на Украине, США пытаются избавиться от конкурента в лице России, американские элиты видят потенциал в российских лесах, нефти, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, передавая информацию для ударов по украинским военным объектам. "Всем нам, американцам, хотелось бы верить, что то, что делает наша страна, она делает во имя справедливости, чтобы наказать преступников, прекратить незаконную деятельность, но на самом деле, наша страна делает прямо противоположное. Я считаю, что на самом деле это просто попытка американских элит ослабить конкуренцию со стороны России. Они видят невероятный потенциал в российских лесах, в зерновых культурах, в нефти. Россия очень сильный конкурент", - сказал Мартиндейл. Он отметил, что попытки США сдержать Китай уже провалились, хотя США неплохо справляются со сдерживанием Европы. "Это попытка сдерживания России, точно такая же, какие раньше предпринимались в отношении Грузии, на Кавказе. Это попытка "защитить свой кошелек". И всем все равно, что это будет стоить человеческих жизней", - подчеркнул американец. В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
https://ria.ru/20241104/martindeyl-1981773626.html
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россия, сша, украина, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины
Мартиндейл рассказал, зачем США поддерживают конфликт на Украине

Мартиндейл: поддерживая конфликт на Украине, США хотят избавиться от России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поддерживая конфликт на Украине, США пытаются избавиться от конкурента в лице России, американские элиты видят потенциал в российских лесах, нефти, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, передавая информацию для ударов по украинским военным объектам.
"Всем нам, американцам, хотелось бы верить, что то, что делает наша страна, она делает во имя справедливости, чтобы наказать преступников, прекратить незаконную деятельность, но на самом деле, наша страна делает прямо противоположное. Я считаю, что на самом деле это просто попытка американских элит ослабить конкуренцию со стороны России. Они видят невероятный потенциал в российских лесах, в зерновых культурах, в нефти. Россия очень сильный конкурент", - сказал Мартиндейл.
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Американец Мартиндейл рассказал, как выжил под ударом "Града"
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Он отметил, что попытки США сдержать Китай уже провалились, хотя США неплохо справляются со сдерживанием Европы.
"Это попытка сдерживания России, точно такая же, какие раньше предпринимались в отношении Грузии, на Кавказе. Это попытка "защитить свой кошелек". И всем все равно, что это будет стоить человеческих жизней", - подчеркнул американец.
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В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Вчера, 09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДэниэл МартиндейлВооруженные силы Украины
 
 
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