https://ria.ru/20241105/ssha-1981889660.html

Мартиндейл рассказал, зачем США поддерживают конфликт на Украине

Мартиндейл рассказал, зачем США поддерживают конфликт на Украине - РИА Новости, 05.11.2024

Мартиндейл рассказал, зачем США поддерживают конфликт на Украине

Поддерживая конфликт на Украине, США пытаются избавиться от конкурента в лице России, американские элиты видят потенциал в российских лесах, нефти, заявил в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:03

2024-11-05T11:03

2024-11-05T11:03

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

дэниэл мартиндейл

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поддерживая конфликт на Украине, США пытаются избавиться от конкурента в лице России, американские элиты видят потенциал в российских лесах, нефти, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, передавая информацию для ударов по украинским военным объектам. "Всем нам, американцам, хотелось бы верить, что то, что делает наша страна, она делает во имя справедливости, чтобы наказать преступников, прекратить незаконную деятельность, но на самом деле, наша страна делает прямо противоположное. Я считаю, что на самом деле это просто попытка американских элит ослабить конкуренцию со стороны России. Они видят невероятный потенциал в российских лесах, в зерновых культурах, в нефти. Россия очень сильный конкурент", - сказал Мартиндейл. Он отметил, что попытки США сдержать Китай уже провалились, хотя США неплохо справляются со сдерживанием Европы. "Это попытка сдерживания России, точно такая же, какие раньше предпринимались в отношении Грузии, на Кавказе. Это попытка "защитить свой кошелек". И всем все равно, что это будет стоить человеческих жизней", - подчеркнул американец. В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.

https://ria.ru/20241104/martindeyl-1981773626.html

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981878644.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины