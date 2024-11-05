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В США пройдут выборы президента

В США пройдут выборы президента - РИА Новости, 05.11.2024

В США пройдут выборы президента

В Соединенных Штатах 5 ноября пройдут выборы президента: американские граждане, а впоследствии и коллегия выборщиков определят, кто будет управлять страной в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:19

2024-11-05T00:19

2024-11-05T09:24

сша

пенсильвания

украина

камала харрис

дональд трамп

джо байден

obamacare

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. В Соединенных Штатах 5 ноября пройдут выборы президента: американские граждане, а впоследствии и коллегия выборщиков определят, кто будет управлять страной в ближайшие четыре года — представляющая демократов вице-президент Камала Харрис или кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ранее уже занимавший Белый дом.Выборы пройдут в полной неопределенности относительно того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков. Опыт предыдущих президентских выборов показал, что избирательной комиссии потребовалось четыре дня для того, чтобы подсчитать результаты и объявить о победе Байдена и поражении Трампа.При этом раннее голосование в США уже началось, и многие избиратели предпочли проголосовать по почте, что тоже может затянуть подведение итогов, так как в некоторых штатах сначала считают очные голоса, а в других, наоборот, сначала обрабатывают почтовые бюллетени.Оборонный бюджет и УкраинаРиторика о России как одной из главных угроз США и поддержка Украины в этом предвыборном цикле отошли на второй план. Пресса отмечает, что Харрис не озвучивала ее конкретной повестки по тому, как и на каких условиях США будут оказывать поддержку Киеву, но в целом кардинальных изменений от политики ее предшественника Джо Байдена не ожидается.Трамп же обещает быстро решить конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах, чуть ли не до своей инаугурации. Главной угрозой США он считает "врагов изнутри", то есть своих политических оппонентов. Харрис главной угрозой США на сегодняшний день называет Иран.Позиции Трампа и Харрис по оборонным расходам США, по оценкам прессы, вряд ли отличаются: оба поддержат увеличение бюджета Пентагона. Принципиальных расхождений у кандидатов нет и по помощи Израилю: оба выступают за его право на самооборону, однако Харрис делает оговорку, что важно думать и о благополучии палестинцев. Конкретных планов по Израилю и деэскалации на Ближнем Востоке кандидаты так и не представили. Концепции планаТрамп во время единственных дебатов с Харрис на вопрос о том, есть ли у него конкретный план по замене критикуемой им программы здравоохранения Obamacare, заявил, что у него пока есть только "концепции плана." Эта ремарка была взята на вооружение его конкуренткой, которая теперь его обвиняет в отсутствии плана. Однако отличительной чертой кампаний как Трампа, так и Харрис является то, что конкретные планы, которые они собираются реализовывать в случае избрания, публике в большинстве своем до сих пор неизвестны. И причиной тому, возможно, являются неопределившиеся избиратели, которые, как ожидается, и решат судьбу этих выборов. Не зная их конкретных предпочтений, оба кандидата пытаются апеллировать к широкому кругу людей и не озвучивать предвыборные обещания, которые могут оттолкнуть любые группы избирателей. Среди экспертов и прессы есть мнения, что причиной отсутствия внятных планов у Трампа является то, что с ним не хотят работать многие политики и экономисты, так как в его бытность президентом Белый дом был известен невероятно высокой текучкой кадров. Другие обращают внимание на то, что он регулярно меняет свою позицию по тем или иным вопросами в зависимости от конъюнктуры и того, кто является его наибольшим финансовым донором и какая ассоциация и профсоюз могут обеспечить ему больше всего избирателей. Что касается Харрис, то поскольку она вступила в гонку позднее своего конкурента, заменив Байдена после его провала на дебатах с Трампом, то у ее команды, возможно, не было достаточно времени на их разработку. Вице-президенту приходится лавировать между электоратом действующего президента и при это пытаться перетянуть на свою сторону республиканских избирателей. Попытки балансировать не всегда удачны: во время появления на ток-шоу The View Харрис на вопрос о том, сделала ли бы она что-либо иначе, чем Байден, за последние четыре года, ответила, что ей "ничего не приходит на ум", так как она была и остается частью администрации Байдена.Этот ответ Трамп теперь использует в атаках на Харрис, заявляя, что она ничем не будет отличаться от Байдена, чьи рейтинги до выхода из гонки были на рекордно низком уровне. Республиканский кандидат часто называет Харрис "радикальным либералкой " в то время как вице-президент пытается предстать наиболее умеренной с целью выиграть колеблющиеся голоса. Например, Харрис отказалась от своей позиции по фрекингу. В бытность сенатором в 2019 году она предлагала запретить данный метод разработки нефтяных и газовых месторождений, но теперь обещает, что вводить запрет не будет. В противном случае это будет стоить ей поддержки избирателей в ключевой для победы Пенсильвании, где есть индустрия фрекинга. В этом ее планы с Трампом совпадают — он поддерживает выдачу разрешений на фрекинг. Но в целом по энергетике их позиции разные — Харрис считает важным поддерживать возобновляемые источники энергии, а Трамп выступает за расширение разработки традиционных источников. Харрис поменяла свои взгляды и по праву на владение оружием, что в США является одним из вопросов, вызывающих самые ожесточенные споры среди населения. Она перестала как раньше поддерживать введение программы выкупа штурмового оружия у граждан и впервые заявила о том, что владеет пистолетом. Однако Харрис продолжает выступать за запрет продажи штурмового оружия и усиление проверок безопасности потенциальных покупателей оружия. Трамп же пугает избирателей, что демократы отберут у них оружие, и выступает против новых ограничений на владение им. На выборах его официально поддержала Национальная стрелковая ассоциация США. Ключевые позицииОдной из немногих неизменных позиций Харрис остается право на аборты. Она выступает за закрепление права на аборты на национальном уровне и считает, что они должны быть доступны до момента жизнеспособности плода или около 22 недель. Этот пункт является краеугольным камнем ее избирательной кампании еще с 2020 года.Позиция Трампа по абортам менее последовательна, но он называет себя "самым пролайф-президентом" в истории США. Пресса отмечает, что он уходит от прямого ответа на вопрос, поддержит или отклонит национальный запрет на аборты, но в целом он считает, что каждый штат должен индивидуально определять для себя политику по данному вопросу. При этом ранее он заявил, что считает ограничение на аборты в штате Флорида до срока шести недель слишком строгим, и сигнализировал, что поддержит ослабление этой меры, но после недовольства пролайф-избирателей отказался от своих слов.Самым важным вопросом для американских избирателей, судя по опросам, остается экономика и инфляция. И здесь у Трампа преимущество — американцы по этим показателям доверяют больше ему, так как в его первый президентский срок инфляция была на низком уровне, а вот с приходом Байдена и Харрис достигла рекордного роста в 2022 году, хотя и замедлилась в 2024-м. Харрис обещает защищать средний класс и не допустить повышения цен, но критики задаются вопросом, почему она не смогла этого сделать ранее, будучи вице-президентом. Вместе с тем более половины ныне живущих американских лауреатов Нобелевской премии по экономике заявили, что планы Харрис "значительно превосходят" планы Трампа. А большинство экономистов, опрошенных газетой The Wall Street Journal, считающейся больше прореспубликанской, выразили мнение, что в случае победы Трампа инфляция будет выше, чем в случае победы Харрис.Судебные разбирательстваПрезидента США выбирают не всенародным голосованием: победителя формально определяет Коллегия выборщиков, которая состоит из 538 членов — по числу членов конгресса. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. После подведения итогов всенародного голосования выборщики должны собраться в своих штатах 17 декабря и проголосовать за кандидатов, как им наказали избиратели. Новый конгресс, избранный на выборах 5 ноября, должен собраться 6 января 2025 года и утвердить результаты голосования выборщиков. При этом конгресс может отвергнуть голоса тех или иных делегатов. Конгресс уже трижды решал исход выборов, закончившихся ничьей, в таком случае президента выбирает палата, а вице-президента — сенат.Возможно также, что результаты выборов определит Верховный суд. В случае нарушений, сложностей с подсчетами голосов или просто небольшого разрыва между кандидатами в том или ином штате неизбежны судебные иски, которые также дойдут до Верховного суда. Именно суд отдал победу на выборах 2000 года Джорджу Бушу — младшему, приостановив пересчет голосов.Дополнительным фактором неопределенности могут стать многочисленные судебные иски о нарушениях правил голосования, которые уже были поданы в американские суды. В частности, со стороны сторонников Республиканской партии звучат обвинения в незаконных голосованиях лиц, не являющихся гражданами США. Рассмотрение дел может занять дополнительное время и также повлиять на исход американских выборов.

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