https://ria.ru/20241105/ssha-1981593378.html

Процедура выборов в конгресс США

Процедура выборов в конгресс США - РИА Новости, 05.11.2024

Процедура выборов в конгресс США

Согласно Конституции США (1789), все законодательные полномочия принадлежат конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из сената и палаты представителей. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:22

2024-11-05T00:22

2024-11-05T00:22

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Согласно Конституции США (1789), все законодательные полномочия принадлежат конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из сената и палаты представителей. Палата представителей является органом общенационального представительства. 435 ее депутатов избираются на два года. Между штатами депутатские места распределяются пропорционально численности населения согласно данным переписи населения.В настоящее время наибольшее представительство имеют: Калифорния – 52, Техас – 38, Флорида – 28, Нью-Йорк – 26, Пенсильвания – 17, Иллинойс – 17.Ряд штатов (Аляска, Делавэр, Северная Дакота, Южная Дакота, Вермонт, Вайоминг) имеют по одному представителю. Помимо полноправных членов, в палату представителей избираются по одному делегату от Федерального округа Колумбия, острова Гуам, Виргинских островов, Американского Самоа, Северных Марианских островов и Пуэрто-Рико. Они имеют право участвовать в работе палаты и ее комитетов, но лишены права голоса. Принимать участие в выборах конгресса могут зарегистрированные в качестве избирателей граждане Соединенных Штатов, достигшие возраста 18 лет.Конституцией установлены следующие требования к кандидатам: член палаты представителей должен достичь 25 лет, быть гражданином США не менее семи лет и жителем того штата, от которого он избирается.Верхняя палата, сенат, является органом представительства штатов и состоит из 100 сенаторов. Независимо от численности населения каждый из штатов представлен в нем двумя депутатами. Сенаторы избираются на шесть лет в те же сроки, что и палата представителей. Но в отличие от последней, каждые два года сенат переизбирается на одну треть.Конституцией установлены следующие требования к сенаторам: они должны достичь возраста 30 лет, быть гражданами США не менее девяти лет и жителями того штата, от которого они избираются.На выборах в палату представителей и сенат применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Порог явки отсутствует.Кандидаты в члены конгресса США выдвигаются на первичных выборах (праймериз) Демократической и Республиканской партий. Законодательство ряда штатов допускает безальтернативные выборы. В большинстве штатов могут быть назначены наблюдатели, которые не имеют права вмешиваться в процедуру выборов, но имеют возможность следить за проведением голосования и подсчетом голосов.Федеральное законодательство не содержит детализированных норм, определяющих порядок регистрации и голосования избирателей. Эти вопросы остаются в ведении отдельных штатов.Подать заявление на включение в список избирателей можно при получении водительских прав, по почте, либо пройти процедуру регистрации в учреждении, осуществляющем процедуру регистрации. Возможна регистрация избирателей сторонними организациями. В некоторых штатах избиратели при регистрации должны заявить о том, какую политическую партию они предпочитают, – это необходимо для организации первичных выборов (праймериз). Единого общефедерального реестра избирателей не существует.Бюллетень в большинстве штатов выдается при предъявлении удостоверения личности. Во многих штатах необходимо личное присутствие избирателя на избирательном участке при первом голосовании.Допустимы альтернативные формы голосования, такие как досрочное голосование, голосование по почте, по открепительным удостоверениям, по факсу и с помощью электронных устройств. В ряде штатов правом на альтернативные формы голосования можно пользоваться без объяснения причины, в других – только при объяснении причин невозможности голосования на обычном участке (в письменном виде). С 2006 года согласно HAVA (Help America Vote Act) все избирательные участки должны быть оборудованы техническими средствами для голосования и подсчета голосов.Выборы членов палаты представителей и сената конгресса США проводятся в один день – в первый вторник после первого понедельника ноября каждого четного года. Этот день был установлен конгрессом США в 1845 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241104/sscha-1981135817.html

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