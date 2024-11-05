https://ria.ru/20241105/sputniki-1981876607.html
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиты 53 малых спутника
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиты 53 малых спутника - РИА Новости, 05.11.2024
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиты 53 малых спутника
Разгонный блок "Фрегат" доставил на орбиты более полусотни малых космических аппаратов, сообщил представитель "Роскосмоса". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:20
2024-11-05T09:20
2024-11-05T09:37
космос - риа наука
роскосмос
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 5 ноя – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" доставил на орбиты более полусотни малых космических аппаратов, сообщил представитель "Роскосмоса". "Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиты 53 попутных спутника", — сказал он. Ракета "Союз-2.1б" с "Фрегатом", двумя гелиофизическими аппаратами "Ионосфера-М" и 53 малыми спутниками стартовала с Восточного в 02:18 мск. Через девять минут 24 секунды она вывела разгонный блок с аппаратами на околоземную орбиту. Через 56 минут 15 секунд после старта на орбиту были доставлены "Ионосфера-М" № 1 и № 2, после чего "Фрегат" приступил к выведению малых аппаратов. Далее он доставил на орбиты 28 аппаратов системы автоматической идентификации судов SITRO-AIS компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), а также 16 студенческих спутников в рамках научно-образовательного проекта Space-π. В их числе "Альтаир", "Мордовия-IoT", Colibri-S, HyperView-1G, "Горизонт", "Нохчо", "ЮЗГУ-60", "Политех Юниверс-4" и "Политех Юниверс-5", SIT-2086, TUSUR GO, Vizard-ion, RTU MIREA1, ArcticSat-1, SIT-HSE и "Рузаевка-390". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Геоскан", пять из спутников проекта Space-π, выведенные на орбиту в ходе этого пуска, созданы на базе новой платформы "Геоскан 3U". В их число вошли Colibri-S, "Горизонт", Vizard-ion, RTU MIREA1 и TUSUR GO. Они выведены на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров. Кроме того, был выведен первый российско-китайский университетский спутник "Дружба АТУРК" и космический осьминог Octo-Pax. Согласно данным иранского агентства Tasnim, на орбиту также отправились спутник ДЗЗ Kowsar и телекоммуникационный Hodhod частной компании Space Omid.
https://ria.ru/20241104/sputnik-1981826524.html
https://ria.ru/20241104/japonija-1981769709.html
https://ria.ru/20241007/nasa-1976838746.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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космос - риа наука, роскосмос
Космос - РИА Наука, Роскосмос
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиты 53 малых спутника
Разгонный блок "Фрегат" после пуска "Союза" вывел на орбиты 53 малых спутника
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 5 ноя – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" доставил на орбиты более полусотни малых космических аппаратов, сообщил представитель "Роскосмоса".
"Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиты 53 попутных спутника", — сказал он.
Ракета "Союз-2.1б" с "Фрегатом", двумя гелиофизическими аппаратами "Ионосфера-М" и 53 малыми спутниками стартовала с Восточного в 02:18 мск. Через девять минут 24 секунды она вывела разгонный блок с аппаратами на околоземную орбиту. Через 56 минут 15 секунд после старта на орбиту были доставлены "Ионосфера-М" № 1 и № 2, после чего "Фрегат" приступил к выведению малых аппаратов.
Далее он доставил на орбиты 28 аппаратов системы автоматической идентификации судов SITRO-AIS компании "Спутникс
" (входит в Sitronics Group), а также 16 студенческих спутников в рамках научно-образовательного проекта Space-π. В их числе "Альтаир", "Мордовия-IoT", Colibri-S, HyperView-1G, "Горизонт", "Нохчо", "ЮЗГУ-60", "Политех Юниверс-4" и "Политех Юниверс-5", SIT-2086, TUSUR GO, Vizard-ion, RTU MIREA1, ArcticSat-1, SIT-HSE и "Рузаевка-390".
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Геоскан", пять из спутников проекта Space-π, выведенные на орбиту в ходе этого пуска, созданы на базе новой платформы "Геоскан 3U". В их число вошли Colibri-S, "Горизонт", Vizard-ion, RTU MIREA1 и TUSUR GO. Они выведены на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.
Кроме того, был выведен первый российско-китайский университетский спутник "Дружба АТУРК" и космический осьминог Octo-Pax.
Согласно данным иранского агентства Tasnim, на орбиту также отправились спутник ДЗЗ Kowsar и телекоммуникационный Hodhod частной компании Space Omid.