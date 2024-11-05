https://ria.ru/20241105/spetsoperatsiya-1982004970.html

Спецоперация, 5 ноября: ВСУ планируют захватить объекты ядерной энергетики

Спецоперация, 5 ноября: ВСУ планируют захватить объекты ядерной энергетики - РИА Новости, 05.11.2024

Спецоперация, 5 ноября: ВСУ планируют захватить объекты ядерной энергетики

Украина не отказывалась от планов силового захвата объектов ядерной энергетики на территории России, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:11

2024-11-05T18:11

2024-11-05T18:12

специальная военная операция на украине

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василий прозоров

игорь кириллов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украина не отказывалась от планов силового захвата объектов ядерной энергетики на территории России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Потери Киева за минувшие сутки составили до 1900 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. ВСУ в результате неудачных контратак в Курской области потеряли до 40 человек и БМП, два украинских солдата сдались в плен, сообщили в военном ведомстве. Главное из брифинга КирилловаНесмотря на отсутствие сейчас технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать "грязную бомбу", заявил Кириллов. Российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. В операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения цели предполагалось задействовать РСЗО HIMARS и ударные беспилотные комплексы, отметил начальник войск РЗБЗ. Обстрелы критически важных объектов ЗАЭС могут привести к последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", заявили в оборонном ведомстве. По плану захвата ВСУ Курской АЭС, в случае аварии на ней радиоактивному заражению подверглась бы Россия. При захвате ее ВСУ радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как после Чернобыля, сообщили в Минобороны Переливание крови раненнымРаненным военнослужащим в медицинских организациях, приближенных к полю боя, было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, выступая на форуме Службы крови. По ее данным, только за время ведения боевых действий в военно-медицинские организации и подразделения, максимально приближенные к полю боя, Военно-медицинской академией имени Кирова, военными госпиталями было отправлено свыше 22 тысяч литров компонентов крови, и свыше 26 тысяч литров крови было перелито раненным в стационарах военных госпиталей. Оружие для ВСУАмериканцы в основном считают поставку оружия Украине пустой тратой денег и видят, что помощь Киеву, проигрывающему в конфликте, того не стоит, заявил в интервью РИА Новости гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО. По его словам, если есть американцы, поддерживающие дальнейшие расходы и поставку Украине оружия, то их мало. Между тем Литва передала Украине 230 внедорожников и 240 миноискателей, общая сумма военной помощи Вильнюса Киеву превысила 705 миллионов евро, заявил во вторник литовский министр обороны Лауринас Касчюнас. Он сообщил, что за последние 2,5 года Литва предоставила Украине военной помощи на сумму более 705 миллионов евро и взяла на себя обязательство каждый год тратить на военную поддержку Киева 0,25% ВВП. На Украине боятся прихода ТрампаНа Украине в силу инфантильного состояния общества всерьез верят, что в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента США Киеву дадут оружие, и опасаются победы республиканца Дональда Трампа, считая его "русским агентом", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, на Украине всерьез верят, что, если победят демократы, то по мановению волшебной палочки дадут тысячи "Томагавков", сотни (самолетов - ред.) F-16 или F-35, войска НАТО придут, и все вместе "погонят москалей". "Но тут ничего удивительно, у них такая стадия инфантильных детей, которые верят в сказочки, сами себе их придумывают и потом в них верят", - сказал Прозоров. Он напомнил, что точно так же украинские военные раньше уповали на различное другое "чудо-оружие" - беспилотники "Байрактар", ракеты HIMARS, ПТРК "Джавелин", танки Abrams и Leopard. При этом победы Дональда Трампа они, наоборот, опасаются. По словам экс-офицера СБУ, он общается с киевлянами и жителями других городов, и там сквозит, что "Трамп - русский агент, который придет и перекроет украинцам кислород". При этом, по его прогнозу, после выборов президента США ситуация мало поменяется - независимо от того, кто победит. Прозоров считает, что свою армию США, разумеется, не пошлют на Украину. Будут отправлять еще наемников и вооружение. "Будут капельные поставки, как сейчас – пару десятков БТР, устаревшие комплексы ПВО, стрелковка, снаряды и все. Деньгами будут подпитывать, но это не спасет Украину и кардинально на ситуацию на фронте не повлияет", - прогнозирует экс-сотрудник СБУ. Кроме того, Запад во главе с США будет морально поддерживать Киев и давать несбыточные надежды, заключил Прозоров.

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https://ria.ru/20241007/minoborony-1976699503.html

https://ria.ru/20241105/svo-1981909298.html

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981878644.html

https://ria.ru/20241105/tramp-1981871342.html

https://ria.ru/20241105/filippo-1981864791.html

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