https://ria.ru/20241105/spetsoperatsiya-1981862575.html
Десантники перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области
Десантники перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.11.2024
Десантники перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области
Российские военные перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Глушковском районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T05:02
2024-11-05T05:02
2024-11-05T09:32
специальная военная операция на украине
россия
глушковский район
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские военные перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Глушковском районе Курской области, сообщило Минобороны."В районе населенного пункта Новый Путь Глушковского района Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию", — рассказали в ведомстве.Таким образом, военные восстановили госграницу на отдельно взятом участке.Как отмечается, до прорыва ВСУ в Курскую область здесь была выстроена сеть инженерных заграждений. Противник, используя иностранную инженерную технику, постоянно нарушал госграницу на нескольких участках в Глушковском районе. По данным Минобороны, часть украинских войск заблокировали и уничтожили, а другая часть подготовилась к прорыву и по команде с нескольких направлений преодолела границу. По замыслу командира гвардейского парашютно-десантного полка, после атаки и выхода на расстояние, позволяющее восстановить границу, штурмовые подразделения под прикрытием огня артиллерии выдвинулись вперед, чтобы заблокировать подходы противника через инженерные заграждения на границе.Уничтожив противника, прикрывающего проход в инженерных заграждениях, военнослужащие разведывательной роты выдвинулись для выполнения боевой задачи. Досмотрев позицию противника, они обнаружили минный шлагбаум, растянули его и разместили мины, чтобы сорвать подход резервов противника через границу.
https://ria.ru/20241104/putin-1981797240.html
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981787870.html
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глушковский район
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Бойцы перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области с помощью минного шлагбаума
Минобороны России показало, как российские бойцы перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области с помощью минного шлагбаума. Тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины у населенного пункта Новый Путь Глушковского района. Здесь была выстроена сеть инженерных заграждений, через которые ВСУ постоянно пытались прорваться на российскую территорию. Разведчики уничтожили противника, прикрывавшего проход в инженерных заграждениях, а при досмотре позиции ВСУ обнаружили минный шлагбаум, с помощью которого восстановили госграницу на данном участке.
2024-11-05T05:02
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россия, глушковский район, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Глушковский район, Курская область, Вооруженные силы Украины
Десантники перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области
В Курской области бойцы ВДВ перекрыли минным шлагбаумом маршрут прорыва ВСУ
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские военные перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Глушковском районе Курской области, сообщило Минобороны.
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"В районе населенного пункта Новый Путь Глушковского района Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию", — рассказали в ведомстве.
Таким образом, военные восстановили госграницу на отдельно взятом участке.
Как отмечается, до прорыва ВСУ в Курскую область здесь была выстроена сеть инженерных заграждений. Противник, используя иностранную инженерную технику, постоянно нарушал госграницу на нескольких участках в Глушковском районе.
По данным Минобороны, часть украинских войск заблокировали и уничтожили, а другая часть подготовилась к прорыву и по команде с нескольких направлений преодолела границу.
По замыслу командира гвардейского парашютно-десантного полка, после атаки и выхода на расстояние, позволяющее восстановить границу, штурмовые подразделения под прикрытием огня артиллерии выдвинулись вперед, чтобы заблокировать подходы противника через инженерные заграждения на границе.
Уничтожив противника, прикрывающего проход в инженерных заграждениях, военнослужащие разведывательной роты выдвинулись для выполнения боевой задачи. Досмотрев позицию противника, они обнаружили минный шлагбаум, растянули его и разместили мины, чтобы сорвать подход резервов противника через границу.