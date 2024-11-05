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Совет министров Союзного государство принял резолюцию об отмене роуминга - РИА Новости, 05.11.2024
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Союзное государство
 
14:36 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/sovmin-1981938345.html
Совет министров Союзного государство принял резолюцию об отмене роуминга
Совет министров Союзного государство принял резолюцию об отмене роуминга - РИА Новости, 05.11.2024
Совет министров Союзного государство принял резолюцию об отмене роуминга
Совет министров Союзного государства по итогам заседания во вторник в Минске принял резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:36
2024-11-05T14:36
союзное государство
россия
белоруссия
михаил мишустин
борис грызлов
максут шадаев
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства по итогам заседания во вторник в Минске принял резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года. Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021 года российские и белорусские операторы мобильной связи взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге. С 1 апреля 2022 года была отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге, а уже с 1 июня роуминг должен был быть полностью отменен, обещал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Однако после этого вопрос так и не получал решения: летом 2023 года в МИД РФ рассказывали, что российская и белорусская стороны поступательно продвигаются к полной отмене роуминга. В мае 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство планирует полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией, ведет обсуждение этого вопроса с белорусскими коллегами. Он отметил, что решению вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от отмены роуминга, российские же, по его словам, согласны с этими убытками.
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россия
белоруссия
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россия, белоруссия, михаил мишустин, борис грызлов, максут шадаев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Борис Грызлов, Максут Шадаев
Совет министров Союзного государство принял резолюцию об отмене роуминга

Совет министров Союзного государства принял резолюцию о комфортных тарифах связи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМужчина говорит по мобильному телефону
Мужчина говорит по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства по итогам заседания во вторник в Минске принял резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года.
Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021 года российские и белорусские операторы мобильной связи взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге. С 1 апреля 2022 года была отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге, а уже с 1 июня роуминг должен был быть полностью отменен, обещал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Однако после этого вопрос так и не получал решения: летом 2023 года в МИД РФ рассказывали, что российская и белорусская стороны поступательно продвигаются к полной отмене роуминга. В мае 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство планирует полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией, ведет обсуждение этого вопроса с белорусскими коллегами. Он отметил, что решению вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от отмены роуминга, российские же, по его словам, согласны с этими убытками.
Человека с планшетом и телефоном - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи
Вчера, 14:19
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияМихаил МишустинБорис ГрызловМаксут Шадаев
 
 
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