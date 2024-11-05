https://ria.ru/20241105/sovmin-1981938345.html

Совет министров Союзного государство принял резолюцию об отмене роуминга

Совет министров Союзного государство принял резолюцию об отмене роуминга - РИА Новости, 05.11.2024

Совет министров Союзного государство принял резолюцию об отмене роуминга

Совет министров Союзного государства по итогам заседания во вторник в Минске принял резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:36

2024-11-05T14:36

2024-11-05T14:36

союзное государство

россия

белоруссия

михаил мишустин

борис грызлов

максут шадаев

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства по итогам заседания во вторник в Минске принял резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года. Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021 года российские и белорусские операторы мобильной связи взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге. С 1 апреля 2022 года была отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге, а уже с 1 июня роуминг должен был быть полностью отменен, обещал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Однако после этого вопрос так и не получал решения: летом 2023 года в МИД РФ рассказывали, что российская и белорусская стороны поступательно продвигаются к полной отмене роуминга. В мае 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство планирует полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией, ведет обсуждение этого вопроса с белорусскими коллегами. Он отметил, что решению вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от отмены роуминга, российские же, по его словам, согласны с этими убытками.

https://ria.ru/20241105/svyaz--1981934947.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

россия, белоруссия, михаил мишустин, борис грызлов, максут шадаев